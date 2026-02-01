Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜寒冷天氣警告生效 今早多區跌至12度或以下

社會
更新時間：08:28 2026-02-01 HKT
發佈時間：08:28 2026-02-01 HKT

天文台今日（2月1日）凌晨2時30分發出寒冷天氣警告，本港今早天氣寒冷。天文台指，東北季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。本港方面，今早大部分地區氣溫降至12度左右。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。

天氣︱本周中後期氣溫逐步回升

天文台展望，未來兩三日早上仍然清涼。本周中後期氣溫逐步回升，部分時間有陽光。

受東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣寒冷，天色漸轉晴朗。隨着季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期廣東沿岸氣溫回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在周末期間影響華南。

