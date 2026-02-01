天文台｜寒冷天氣警告生效 下午部分時間有陽光 最高氣溫約17度

香港天文台今日（1日）凌晨2時30分發出寒冷天氣警告，預測本港今早天氣寒冷。天文台表示，市區最低氣溫約為12度，新界地區氣溫將再低一至兩度。天文台呼籲市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並保持室內空氣流通，以防因寒冷天氣引致不適。

分區氣溫

東北季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。本港方面，今早多處地區氣溫降至12度左右。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上寒冷，有一兩陣雨，局部地區能見度較低。下午部分時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望未來兩三日早上仍然清涼。本週中後期氣溫逐步回升，部分時間有陽光。

九天天氣預報

受東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣寒冷，天色漸轉晴朗。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本週中後期廣東沿岸氣溫回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在週末期間影響華南。