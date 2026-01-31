金價暴跌｜有市民認為價格未見底 暫不急於入市 若再回落會考慮增持

金價暴跌，曾低見每盎司4,683美元，一度下挫12%，是自上世紀80年代初以來最大單日跌幅；自日前5,595美元歷史高位計，曾挫16%。白銀單日更出現36%的記錄性跌幅。《星島頭條》記者今日傍晚到大圍一家商場的金舖觀察，發現人流一般，偶爾有市民入店詢問。有市民認為價格未見底，所以暫時不會急於入市。亦有市民特意到金舖了解最新價格，指若價格再回落，會考慮尋找合適價位增持。

市民: 金價未見底 暫不急於入市

市民陳先生表示，近期市況波動，雖然想購買黃金，但金價急跌反而令他有所猶豫，認為價格未見底，所以暫時不會急於入市。他認為黃金屬長線保值工具，短期波幅過大，風險較高，因此暫時不會購買，寧願再觀察市場走勢，待市場回穩後才作決定，「買金不是看一日的升跌，而是要長期觀望。」

相關新聞:

黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」

市民梁太認為，金價急挫為長線投資者提供較佳入市時機。她今日特意到金舖了解最新價格，指自己通常習慣在低位增持，金價下跌更增加了她購買意欲，認為黃金長遠具保值能力，並透露若價格再回落，會考慮尋找合適價位增持。

記者：蔡思宇

攝影 : 何健勇