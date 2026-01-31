開業17年元朗錦上路跳蚤市場今結業 店主不捨人情味：街坊、顧客都變成朋友

擁有近20年歷史的元朗錦上路跳蚤市場，每到周末都有不少顧客前來尋寶。不過，因應北環綫工程推進，這個充滿集體回憶的市集今日（31日）為最後一日營業。不少檔主與市民均表示不捨，形容市集雖然規模不大，但具濃厚人情味，是香港難得一見的地方。

店主表示不捨市集人情味

茶具店主陳太坦言不捨結業。她指雖然去年8月才在市集開舖，但認為這裡很有人情味，「街坊、顧客都能變成朋友，老人、小朋友都逛得很自在，沒有壓迫感，香港此類市集愈來愈少。」她指市集租金僅約2200元，很輕鬆、無壓力，適合退休人士嘗試，「租金便宜，就算虧了也輸得起，最重要是開心。」

陳太售賣的茶具多為其子的收藏。她說兒子是茶藝師，希望推廣中國茶文化，但在香港做此類生意不易，夏天時天氣不穩，生意比較冷清，直至近兩三個月，街坊熟悉後，生意才逐漸好轉。她希望未來能與其他攤主合作「拼舖」，或政府能舉辦類似市集，「讓市民多個落腳點」，但坦言要找到合適地點並不容易。

店主坦言通關後宣傳不足

在市集經營4年的服裝店主黃先生表示，最後一個月人流明顯增加，因此覺得市集結業比較可惜，但市集早前長期冷清，「只有周末開，很多吉舖，外面看上去像早就結業了。」他指疫情期間人流尚可，但通關後宣傳不足，人流大減，加上附近街坊消費較節儉，經常講價，生意難以維持。他表示，最近集中清貨，貨品價格便宜不少，未來不會再租固定舖位，「除非是只租周末的地方，不然太辛苦了。」

臨時租檔的詹先生表示，臨近市集結業有一些吉舖短租，特意來試一下。他笑言這幾天生意很好，因此覺得市集結業很可惜，「聽長租檔主說，這是多年來生意最好的一段時間。」為配合市集消費水平，他把貨品定價調低，「這邊街坊不會買太貴的東西，我們也不會定高價，適當便宜點賣給大家。」

陳先生攜女兒特意前來棒場

帶同女兒到場的陳先生表示，平日少來這裏，但得知市集結業便特意再來看看，「很多舊物現在外面很少見，就算有也很貴。」陳先生女兒亦指，市集內的懷舊元素十分有特色，結業令人惋惜。

首次到訪的余同學得知市集最後一天營業，亦特意前來感受氣氛。她說第一次逛跳蚤市場便遇上結業，覺得可惜，「這裏貨品種類很多，之後可能很難再找到一個地方讓大家一起選購這麼多不同的東西。」她購買了帽子、項鏈及小玩具，形容價格便宜。

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪