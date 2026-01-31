房協獎助學金增設「創變卓越獎」 激發青年新思維 培育業界生力軍

房協今（31日）舉行第21屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮。本年度共有100名高等教育院校學生獲獎，各獲頒發港幣1萬元獎／助學金。今年同時首設「創變卓越獎」，鼓勵青年探討房屋相關議題，提出創意方案。

凌嘉勤：期望得獎同學發揮潛能 延續房協創新求變精神

房協主席凌嘉勤於頒獎禮上表示，房協一直秉承建屋惠民的使命，擔當「房屋實驗室」的角色，因應社會發展創新求變， 配合市民的住屋需要，同時亦致力培育房屋及長者服務業界的生力軍，裝備年青人成為明日領袖。高瞻遠矚的創新思維是推動社會不斷進步的基石。今屆首次增設「創變卓越獎」，引領同學思考探索不同的房屋議題，更安排分享活動，讓參賽同學與多位業界翹楚交流。他期望得獎同學能夠發揮潛能，延續房協的創新求變精神，為香港創造更多可持續的宜居環境，合力共建關愛共融的 智慧社區。

5名同學成功奪得首屆「創變卓越獎」

首屆「創變卓越獎」的參賽同學須就房屋階梯、長者房屋或房地產科技其中一個議題進行研究，並向評審團匯報其見解及提案。過程中，房協安排多位專家，包括團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊、香港大學社會工作及社會行政學系林一星及智慧城市聯盟副會長胡達明，分享相關的專業知識， 並透過實地考察等，協助參賽同學深入了解議題。房協共接獲30份參賽提案。經評審團審議，5名同學憑其全面分析及獨到見解脫穎而出，成功奪得首屆「創變卓越獎」，連同其所得的房協獎助學金，他們各獲頒港幣5萬元作獎勵。

「創變卓越獎」得主之一、香港中文大學護理學學士三年級生陳君臨提出，可以透過設立「房屋積分計劃」和「AI房屋階 梯分析應用程式」，幫助市民在置業階梯上進上流，實現置業目標。另一位「創變卓越獎」得主、香港高等教育科技學院土木工程工學士三年級生鍾尚敏，受自身需要半工讀和租屋的經驗啟發，提出「首期儲蓄租住計劃」，以提升青年在房屋階梯向上 流動的能力。另一位「創變卓越獎」得主、香港專業教育學院（沙田）屋宇裝備工程學高級文憑一年級生莫曜駿，針對長者養老模式建議 「老有所為、老有所謂」的理念。

何思朗擔任嘉賓分享奮鬥歷程

今年，房協特別邀請了於第15屆全國運動會中，創下香港隊佩劍歷來最佳成績的男子佩劍個人賽銀牌得主何思朗擔任嘉賓，分享其奮鬥歷程。他勉勵同學善用獎助學金積極裝備自己，如佩劍運動般把握機會精準出擊，不斷突破自我邁向目標，並以自身所長回饋社會。

「房協獎助學金計劃」旨在嘉許修讀房屋及長者服務課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助，以支持本地相關界別 的專業人才培訓。今屆的得獎學生分別來自14間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及3間職業訓練局轄下院校， 包括香港高等教育科技學院、香港專業教育學院及香港知專設計學院。

另外，房協自1994年起，每年向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生頒發「樂年神父獎」，表揚其卓越的學術表現。今年共有兩名得主，各獲頒港幣1萬元。