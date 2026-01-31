職訓局消防安全講座吸引逾千業主參與 消防處介紹「物聯網火警偵測系統」先導計劃

大埔宏福苑火災發生後，社會更加高度關注住宅消防及維修事宜，職業訓練局（VTC）今日（31日）舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座，吸引逾千名住宅業主、業主立案法團成員、物業管理從業員等，透過線上及線下形式參與，了解相關法規與實務知識，提升對住宅樓宇消防安全的重視與應對能力。

消防處介紹「物聯網火警偵測系統」先導計劃

講座由消防處代表及VTC專家主講，內容專業且實用，涵蓋多個範疇。當中消防處高級消防隊長蘇津鋒介紹如何推動科技應用，包括去年引進的「物聯網火警偵測系統」先導計劃，以提升舊式樓宇消防安全水平。VTC相關範疇的專家則以深入淺出的方式，講解住宅消防及建築安全相關法例與責任、住宅建築物及防火物料的測試標準及認可檢測，以及住宅物業日常安全管理與事故應變策略等，並附以實例分析，讓參加者更容易了解。

VTC舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座，由消防處及VTC多名專家講解。

VTC主席林健鋒表示，今日的講座為市民介紹住宅樓宇消防安全法規及操作要點，感謝消防處代表出席講座，讓參加者加深認識相關議題。因應社會對住宅樓宇消防安全及管理維修領域專業知識的需求增長，VTC持續開辦多個持續專業進修課程，涵蓋物業維修保養、消防安全管理、建築材料測試等專業範疇。多個課程獲資歷認可，為公眾及業內人士提升技能，深化專業知識。