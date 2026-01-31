「啟德GET SET GO 2026」今明舉辦 星級運動員及教練親臨現場 黃金寶教細路踩平衡車

年度大型社區嘉年華 「啟德GET SET GO 2026」今明兩日在啟德體育園東營舉行。活動現場設有逾60個攤位遊戲、運動體驗及一系列精彩體藝表演，為市民提供多元化的互動體驗。嘉年華首日吸引不少市民到場，多位星級運動員及教練亦親臨現場，為參加者帶來豐富的運動學習機會。

東營舉辦嘉年華 讓市民親身感受「香港主場」獨特魅力

啟德體育園有限公司行政總裁莊澤基表示，啟德體育園自落成啟用以來，一直致力推動社區體育發展，透過各類活動積極提升市民的身心健康。他指能夠運用東營這個環境優美的場地舉辦大型社區嘉年華，不僅展現了園區充滿活力與動感的一面，更讓市民在參與活動的同時，親身感受「香港主場」的獨特魅力。

多位星級運動員及教練教授運動項目

多位星級運動員及教練親臨嘉年華現場，教授各種運動項目。其中，前香港單車代表、三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶主持的兒童平衡車體驗班，深受小朋友歡迎；前香港佩劍一哥林衍聰，及曾勇奪曾獲世錦賽金牌及亞運銀牌的武術運動員李暉，亦在活動中開設體驗課，分享他們的寶貴經驗。

活動提供超過20個運動入門體驗坊，吸引市民踴躍參加，包括兒童平衡車、繩流 、兒童足球、「森巴」節奏敲擊樂、輪椅人力車、街舞等。現場多達60個遊戲攤位，其中巨型繩網陣、遙控模型爬山車試玩、兒童滾軸溜冰等均極受歡迎。

推廣傷健共融互動體驗 設殘疾劍擊VR體驗遊戲

本次嘉年華另一亮點是一系列精彩表演，包括舞蹈大滙演、合氣道示範、花式跳繩表演等。活動更推廣傷健共融的互動體驗，讓市民親身感受到殘疾人士運動員面對的挑戰和堅持，包括殘疾劍擊VR體驗遊戲、輪椅人力車及輪椅舞蹈、由一群熱愛音樂的殘疾人士組成的「Flash樂團」長弦樂及敲擊樂表演等。

小朋友體驗項目「玩得好開心」

劉太表示，小朋友玩了滾軸溜冰等遊戲，認為非常好玩，希望今後還有更多類似活動。她稱，今日特意由馬鞍山前來，雖然天雨令出行稍有不便，但整體影響不大，「都玩得好開心」。劉小朋友指最喜歡滾軸溜冰，稍後還想試玩遙控模型爬山車。

黃小朋友指，最喜歡打球相關的遊戲，「玩得好開心」。黃太稱，場內提供多項運動體驗，包括擊劍等，讓小朋友可一次過接觸不同項目，「佢都幾鍾意，試吓唔同運動都好」。黃太指，他們特意由沙田前來，活動由朋友介紹得知，她認為雨勢對行程有少許影響，但整體仍感滿意，「有啲唔方便，但都係開心嘅。」

記者：蔡思宇

攝影：葉偉豪