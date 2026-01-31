周大福 X CHIIKAWA聯名系列第二彈開售 大批粉絲排隊搶購
更新時間：13:06 2026-01-31 HKT
發佈時間：13:06 2026-01-31 HKT
周大福 X CHIIKAWA聯名系列第二彈今(31日)日開售，吸引大批粉絲排隊。
周大福 X CHIIKAWA第二彈聯名系列特別將治癒力化作「新年彩蛋」飾品，今日起於尖沙咀 K11 Art Mall、九龍灣德福廣場及旺角新世紀廣場等3間指定分店優先發售，而凡購買 CHIIKAWA 系列產品滿3,500元，即可獲贈限量 內含賀年對聯及利是封一盒的「CHIIKAWA 新春福袋」。
Chiikawa 三大主角吉伊卡哇、哈奇喵、烏薩奇組團，今日更閃現周大福尖沙咀 K11 Art Mall門市，與粉絲們見面拍照。今早所見於尖沙咀 K11 Art Mall、九龍灣德福廣場及旺角新世紀廣場三間分店門外，一早已有大批粉絲排隊等待搶購，場面墟冚。
CHIIKAWA見面拍照體驗
日期：1月31日(星期六)
地點：尖沙咀K11 Art Mall 分店
時間：下午2時至2時30分：下午3時至3時30分；下午4時至4時30分；下午5時至5時30分（每場30分鐘），每場體驗名額限30組，每組參與人數上限為4人
方法：凡購買任何CHIIKAWA系列產品，即可換領「CHIIKAWA見面拍照體驗」一次。
周大福 X CHIIKAWA系列第二彈
發售日期：2026年1月31日 早上11時起
優先發售分店：周大福尖沙咀K11 Art Mall分店、九龍灣德福廣場分店、旺角新世紀廣場分店
