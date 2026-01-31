香港音樂劇節2026｜作曲組優勝作品首演 歌曲靈感來源自《歌聲魅影》

香港首個大型音樂劇盛事「香港音樂劇節2026」（1st Hong Kong MusicalCon 2026） 於 2026年1月11日至2月8日在香港西九文化區舉行。當中作曲組優勝作品名為《My Voice, Your Score》，由鄺頌芝（Michelle Kwong） 作曲、作詞，並由她的爸爸鄺子平（Jimmy Kwong）編曲，並於日前就作品進行首演。

《My Voice, Your Score》的歌詞刻畫了一位歌者的藝術旅程，更是一首獻給上天的感恩讚美詩。創作靈感源自《歌劇魅影》，當劇中女主角克莉絲汀·戴也（ Christine Daaé ）向導師歌唱時，作曲家反思：「誰才是我真正的音樂導師？」

My Voice, Your Score的歌詞。

「香港音樂劇節2026」作曲組優勝作品為《My Voice, Your Score》，由鄺頌芝作曲、作詞。

「作曲/作詞者鄺頌芝（Michelle），及編曲者鄺子平（Jimmy）在第一屆香港音樂劇節比賽創作組中父女檔憑藉作品《My Voice, Your Score》獲獎，剛於西九龍文化區自由空間完成首演！

有關的反思化作了《My Voice, Your Score》全曲的核心概念——「This is how I see You, now I finally know: You are the Composer, and I follow where You go.」（如今我終於看清：祢是那作曲家，我願跟隨祢的腳蹤。）

歌者獻唱時亦帶著感恩的心，感謝上天賜美妙的聲音，亦自知天賦非為了榮耀自己，而是為了回應那更高的呼召。歌詞流露出歌姬對未來的熱切期盼，縱然前路未明，她仍選擇將一切交託，深信生命的樂章由那位偉大的「作曲家」親自譜寫。

曲名《My Voice, Your Score》亦蘊含雙重深意：在靈性上，象徵歌者順服於神聖計劃（Divine Plan）的樂譜；在個人層面上，則紀念了這首歌曲獨特的誕生——由女兒譜寫旋律，父親執筆管弦樂編曲，父女同心，以音樂獻上最深的感謝。

