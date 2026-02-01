Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵屯馬綫改道工程 2月1日經紅磡站需到對面月台轉車

社會
更新時間：08:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：08:30 2026-02-01 HKT

為配合紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，屯馬綫2月1日會實施特別服務安排。屯馬綫會繼續維持全綫服務，並行駛星期日的正常班次，各車站均可乘車，大部分乘客車程如常。

港鐵公司提醒屯馬綫乘客，若車程途經紅磡站，便需在該站下車往對面月台轉車繼續行程。

就明天的服務安排，港鐵呼籲乘客留意三大乘車貼士。
就2月1日的服務安排，港鐵呼籲乘客留意三大乘車貼士：

  1. 屯馬綫乘客途經紅磡需往對面月台轉車
  2. 留意現場標示及月台列車方向
  3. 為轉車預留時間

