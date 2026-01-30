過渡性房屋︱流浮山「流浮．東寓」1233單位入伙 何永賢：部分項目使用率逾180%

房屋局局長何永賢昨日（29日）出席「流浮．東寓」入伙禮，該項目為東華三院營運的第三個過渡性房屋項目，土地由新世界發展借出。項目於上月中起入伙，共提供1233個單位，可供超過2800人居住。

單位設露台電梯 居民讚生活大改善

何永賢指，「流浮．東寓」不止有海景，在設計上也非常用心，例如善用單位空間騰出小小的一個露台，讓居民可以晾曬衣服、種種小盆栽；其中一座五層高的大樓旁邊更配有電梯，通過相連的走廊，令近一千個單位都可以有電梯到達，便利有需要的市民出行。交通方面，住戶步行兩三分鐘即可到達港鐵巴士站及小巴站，方便往來元朗及天水圍。

她在活動上遇到有居民分享，指搬入後生活獲大幅改善。當中一名伯伯以往居於新界村屋「劏房」；另有一個育有初生嬰兒的四口之家，現時亦有更合適小朋友成長的空間及社工支援。

許多過渡性房屋項目已出現流轉 部分使用率更逾180%

何永賢提到，現時許多過渡性房屋項目已出現流轉，部分使用率更超過180%，每個單位都發揮「生命力」，服務着一個個有需要的家庭，支援他們更好地規劃人生，同時也服務着社會的需要，支撐着社會更穩步前行。她續指，未來在落實「簡樸房」規管工作上，也會借力過渡性房屋的「丙類」申請，讓整個社會更有底氣，一起跨出告別劣質「劏房」的重要一步。