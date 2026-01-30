調查：新人平均結婚開支微跌3% 近3年首回落至40萬以下 人情中位數維持不變

香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布「2025 年結婚消費調查」結果。調查顯示，新人的結婚平均開支今年稍為下跌3％至港幣約39.6萬元，為近三年首次回落至40萬以下水平。按2024年及2025年1月至11月結婚宗數之變幅推算，2025年全年結婚宗數約為41,146 宗，預期比去年少7%。

結婚開支回落3% 蜜月旅行消費反升7%

生活易於2025年9月至11月期間訪問了1,085位於2025至2027年間結婚之新人，以了解一眾準新人的結婚預算及總開支、消費模式及婚後計劃。調查顯示，新人的結婚平均開支今年稍為下跌3％至港幣約39.6萬元，為近3年首次回落至40萬以下水平，反映新人在經濟氣氛未明朗下更重視預算管理。

在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目一如以往是「婚宴酒席」，新人平均花費微跌2%至約18.3萬元。其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費跌15%至8.1萬元。然而，「蜜月旅行」升7%至約4.7萬元，顯示新人更願意把預算分配至較高質素或更有體驗性的蜜月旅行上。而「婚紗攝影」則微跌2%至約2.6萬元。婚禮四大開支合共佔新人消費之85%。

人情中位數不變 高級酒店維持1,500元

政府統計資料顯示，2024年的全年結婚宗數為44,196宗，以2024年及2025年1月至11月結婚宗數之變幅作推算，2025年全年結婚宗數約為41,146 宗，預期比去年少7%。根據推算，2025年香港整個結婚消費市場總值估計為港幣146.7億，比去年跌11%。最高消費的「婚宴酒席」市場總值估計為67.1億，比去年跌9%；「結婚首飾及戒指」估計為31億，跌23%；「蜜月旅行」估計為17.9億，跌1%；「婚紗攝影」估計為10.3億，跌7%。

儘管本年度婚宴酒席平均開支呈下降趨勢，然而婚宴人情中位數卻維持不變。在各類婚宴場地中，自2020年起，高級酒店及一般酒店分別維持在1,500元及1,000元，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（1,000元），而酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會人情中位數亦維持於800元水平。

今年調查新增針對低息環境下新人對結婚借貸的取態。結果顯示，有23%新人會考慮以借貸方式支付部分婚禮開支，平均借貸款項達24.2萬，結婚市場借貸總值估計為22.9億，反映借貸正逐漸成為婚禮財務規劃的新選項。

新人生育意願呈現上升趨勢

另外，調查顯示，新人的生育意願呈現上升趨勢。其中，計劃生育的新人比例從61%升至65%，而計劃生育2名子女及超過3名子女均上升。受訪新人認同如大幅提高新生嬰兒獎勵金（57%）、延長有薪產假（52%），以及提高子女免稅額（49%）等均會提高他們的生育意願。此外，計劃於兩年內生育的新人亦從去年64%上升至今年的70%。

生活易媒體業務主管周卓盈表示，雖然宏觀數據顯示新人整體開支下降，但實際上每對新人的平均消費只輕微下跌約3%，真正拖低市場規模的原因是結婚對數減少。她指出，經濟前景不明朗令新人消費更謹慎，但並非全面削減，而是出現「選擇性縮減」的新趨勢，「新人更願意把錢花在提升體驗的部分。」展望未來一年，她預料新人仍會保持審慎消費。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元