涉舉刀指嚇房署家訪職員 66歲男住戶被控藏武刑恐2罪准保釋
更新時間：16:02 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-30 HKT
房署男職員本周二傍晚到葵盛東邨一個單位家訪期間，疑遭66歲男住戶舉菜刀出言恐嚇。男職員報案後，警方接報到場拘捕男住戶。男住戶今早於西九龍裁判法院首次提堂，被控管有攻擊性武器及刑事恐嚇2罪。被告暫准毋須答辯，案件押後至3月13日再訊，以待控方索取法律意見。被告獲准以3000元現金保釋，每星期向警署報到1次，期間不得直接或間接接觸控方證人。
66歲保安員楊義亮被控於2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛東邨盛國樓某層走廊管有攻擊性武器，即一把菜刀（刀刃長17厘米，木柄長11厘米），意圖將其作非法用途使用，以及威脅男子李東陽會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。
案件編號：WKCC546/2026
法庭記者：陳子豪
