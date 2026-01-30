Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉舉刀指嚇房署家訪職員 66歲男住戶被控藏武刑恐2罪准保釋

社會
更新時間：16:02 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-30 HKT

房署男職員本周二傍晚到葵盛東邨一個單位家訪期間，疑遭66歲男住戶舉菜刀出言恐嚇。男職員報案後，警方接報到場拘捕男住戶。男住戶今早於西九龍裁判法院首次提堂，被控管有攻擊性武器及刑事恐嚇2罪。被告暫准毋須答辯，案件押後至3月13日再訊，以待控方索取法律意見。被告獲准以3000元現金保釋，每星期向警署報到1次，期間不得直接或間接接觸控方證人。

66歲保安員楊義亮被控於2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛東邨盛國樓某層走廊管有攻擊性武器，即一把菜刀（刀刃長17厘米，木柄長11厘米），意圖將其作非法用途使用，以及威脅男子李東陽會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

案件編號：WKCC546/2026
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
23小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
1小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
7小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
02:47
巴士安全帶︱陳美寶承認法律條文有不足 會刪除相關條文 完善後再提交立法會
社會
30分鐘前
00:57
上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕
突發
1小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
7小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
6小時前