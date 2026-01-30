Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年研究向離境私家車徵「邊境建設費」 舉例每車收200元 政府：慎重考慮後現階段不推收費

社會
更新時間：15:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:49 2026-01-30 HKT

去年《財政預算案》提出，研究向離境私家車徵收邊境建設費，如果每輛車收200元，政府每年可以有大約10億元收入。今日（30日）立法會財經事務委員會上，身兼港區人大代表的自由黨議員陳曉峰表示，當時已建議政府「三思而不行」，問及當局是否已有檢討結果。

財庫局局長許正宇回應時形容議員「心水清」，指提出方向後聽到社會不同意見，經慎重考慮後，現階段不會推行有關收費。

離境私家車徵建設費 社會有反彈

去年《財政預算案》提出要增加政府收入，包括研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響；若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

不過建議一出引起不少反彈，有議員認為收費貴，影響商人及市民往來兩地，又擔心會不利融入國家發展大局。政府當時指，有關措施在研究階段，未有定案。

相關新聞：

大棋盤｜陳茂波轉口風 邊境建設費兩個走向

陳茂波專訪︱談消費市道：「鬥平」非出路、行業需創新 舉例「茅台拿鐵」 邊境建設費沒硬性時間推

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
23小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
1小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
8小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
02:47
巴士安全帶︱陳美寶承認法律條文有不足 會刪除相關條文 完善後再提交立法會
社會
34分鐘前
00:57
上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕
突發
1小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
7小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
6小時前