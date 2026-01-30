去年研究向離境私家車徵「邊境建設費」 舉例每車收200元 政府：慎重考慮後現階段不推收費

去年《財政預算案》提出，研究向離境私家車徵收邊境建設費，如果每輛車收200元，政府每年可以有大約10億元收入。今日（30日）立法會財經事務委員會上，身兼港區人大代表的自由黨議員陳曉峰表示，當時已建議政府「三思而不行」，問及當局是否已有檢討結果。

財庫局局長許正宇回應時形容議員「心水清」，指提出方向後聽到社會不同意見，經慎重考慮後，現階段不會推行有關收費。

離境私家車徵建設費 社會有反彈

去年《財政預算案》提出要增加政府收入，包括研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響；若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

不過建議一出引起不少反彈，有議員認為收費貴，影響商人及市民往來兩地，又擔心會不利融入國家發展大局。政府當時指，有關措施在研究階段，未有定案。

