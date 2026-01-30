巴士安全帶︱陳美寶承認法律條文有不足 會刪除相關條文 完善後再提交立法會

強制巴士乘客配戴安全帶法例持續引起不少爭議，執業律師、前立法會議員江玉歡在社交平台發文質疑法例條文不清晰，涵蓋範圍未包括2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。據了解，運輸及物流局正考慮包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等方案，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。運輸及物流局局長陳美寶聯同運輸署署長李頌恩會見傳媒，交代最新安排。

目前無法定要求搭巴士要扣安全帶

陳美寶表示，經諮詢律政司法律意見，認為條文有不足之處，未能反映立法原意，而為清晰起見，會先刪除有關條文，完善後再提交立法會諮詢。換言之，目前不會有法定要求，乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時，需要佩戴安全帶。

她也指，就有關安全帶的規定，連日來收到很多意見和聲音，表示會一一聆聽，藉此時重新檢視，未來一段時間會以教育和宣傳為主，令大家自覺地為保障自身安全而佩戴安全帶。

就法律條文在草擬上有技術不足，陳美寶承認是不理想的，強調需要盡快修正和補足，同時全面優化整體規定，廣納市民意見，從而達到保障市民安全的目的。

另外，被問到草擬及審理法律時是否有不足，立法會法律顧問曹志遠未有回應。

江玉歡昨日（29日）在社交平台發文，質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士，令事情再度發酵。消息指，事件已經不再單純由運輸署可以處理，政府高層早上就事件作討論，正思考應對策略，並就法律條文諮詢律政司意見。

記者：郭詠欣

相關新聞：

安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客

巴士安全帶｜鄧炳強：現階段警方以勸喻及警告為主 強調處事會法、理、情兼備

乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警 運輸署要求交報告

巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因

巴士安全帶｜運輸署：理解市民疑慮 加強宣傳研更有效安全裝置 回應乘客「寧企不坐」