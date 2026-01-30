巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

強制巴士乘客佩戴安全帶法例持續引起不少爭議，執業律師、前立法會議員江玉歡在社交平台發文質疑法例條文不清晰，涵蓋範圍未包括2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。據了解，運輸及物流局正考慮包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等方案，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。運輸及物流局局長陳美寶、常任秘書長丘卓恒，聯同運輸署署長李頌恩會見傳媒，交代最新安排。

不會有法定要求搭巴士要扣安全帶

陳美寶表示，因應外界對條例適用範圍的疑問，經諮詢律政司法律意見，認為條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，而為清晰起見，會先刪除有關條文，完善後再提交立法會諮詢。換言之，政府會先刪除有關條文，令目前不會有法定要求，乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時，需要佩戴安全帶。

她也指，就有關安全帶的規定，連日來收到很多意見和聲音，表示會一一聆聽，藉此時重新檢視，未來一段時間會以教育和宣傳為主，令大家自覺地為保障自身安全而佩戴安全帶。

先刪除條款是「負責任做法」

就法律條文在草擬上有技術不足，陳美寶承認是不理想的，強調需要盡快修正和補足，同時全面優化整體規定，廣納市民意見，從而達到保障市民安全的目的。

被問到為法例一直無人發現有不足時，她一再重申政府初心是為了保障乘客的安全，故一直以來的解說及宣傳，都是希望能讓社會清楚明白當局在這方面的想法及初心，而在諮詢律政司的法律意見後，的確在法律條文上看到不足之處，未能完全反映立法原意，為了盡快清晰事件，會安排刪除相關的條款，刊登憲報後，再呈交立法會省覽，認為這是負責任的做法，

她又強調會盡快處理刪除條文的工作，亦都會與律政司緊密合作，盡快刪除條文，即將現行法例中要求乘客乘坐專營巴士和非專營巴士要佩戴安全帶法定要求，予以刪除。

法律界立法會議員陳曉峰表示，曾向去年有份審議的議員了解，明白政府的初心及立法原意，是為了更好地保障道路使用者的安全，而修例要求日後所有巴士都必須配置安全帶，明白條例上未有正面回應本月25日前登記的巴士，若有安全帶是否需要強制佩戴，但強調市民佩戴安全帶都是為了保障自己的安全，且難以查明每輛巴士是否屬於法例生效後登記的巴士，有一定風險，始終佩戴安全帶更有保障。他更稱若政府有需要時，會與當局緊密合仍就條例作修訂。

江玉歡昨日（29日）在社交平台發文，質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士，令事情再度發酵。消息指，事件已經不再單純由運輸署可以處理，政府高層早上就事件作討論，正思考應對策略，並就法律條文諮詢律政司意見。

較早前，當被問到草擬及審理法律時是否有不足，立法會法律顧問曹志遠未有回應。

記者：郭詠欣

