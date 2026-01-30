RedMR相關公司遭入稟高院呈請清盤 4.22開庭
更新時間：13:48 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-30 HKT
連鎖卡拉OK品牌「Red MR」(紅人派對)近年多次涉欠薪欠租，其相關公司BMA KTV (SOP) Limited，昨遭債權人入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於4月22日開庭處理。
債權人Lau Hoi Yan（譯音：劉凱恩）在2026年1月29日入稟高等法院呈請BMA KTV (SOP) Limited清盤。案件已排期於4月22日開庭處理公司清盤呈請。入稟狀指明BMA KTV (SOP) Limited地址位於香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈25樓01室，該地址為早前正進行翻新工程的Red Mr灣仔分店。
Red MR曾被入稟追租
根據早前新聞報道，位於銅鑼灣兆安廣場1樓至3樓的Red Mr銅鑼灣分店，被指在2022年12月至2023年3月拖欠近380萬元租金、14.3萬元差餉、近35萬元管理費及32.1萬元空調費，在兆安地產有限公司不斷要求下，BMA KTV (SOP) Limited亦不願支付欠款。
Red Mr銅鑼灣分店早於2020年亦曾被指欠租及雜費三個月，涉款逾346萬元，業主入稟高等法院追討欠款，但Red Mr事後數天便發表澄清啟事，表示與銅鑼店業主兆安地地產的租務事宜已經解決。
積金局在2025年5月至7月，曾三度入稟區域法院，向RedMR的母公司BMA Catering Management Limited追討逾138萬強積金供款。債權人葉浚儒及鍾世發亦已在2025年9月30日入稟高等法院呈請BMA Catering Management Limited清盤。
案件編號：HCCW91/2026
法庭記者：劉曉曦
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
2026-01-29 12:00 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT