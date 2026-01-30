RedMR相關公司遭入稟高院呈請清盤 4.22開庭

連鎖卡拉OK品牌「Red MR」(紅人派對)近年多次涉欠薪欠租，其相關公司BMA KTV (SOP) Limited，昨遭債權人入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於4月22日開庭處理。

債權人Lau Hoi Yan（譯音：劉凱恩）在2026年1月29日入稟高等法院呈請BMA KTV (SOP) Limited清盤。案件已排期於4月22日開庭處理公司清盤呈請。入稟狀指明BMA KTV (SOP) Limited地址位於香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈25樓01室，該地址為早前正進行翻新工程的Red Mr灣仔分店。

Red MR曾被入稟追租

根據早前新聞報道，位於銅鑼灣兆安廣場1樓至3樓的Red Mr銅鑼灣分店，被指在2022年12月至2023年3月拖欠近380萬元租金、14.3萬元差餉、近35萬元管理費及32.1萬元空調費，在兆安地產有限公司不斷要求下，BMA KTV (SOP) Limited亦不願支付欠款。

Red Mr銅鑼灣分店早於2020年亦曾被指欠租及雜費三個月，涉款逾346萬元，業主入稟高等法院追討欠款，但Red Mr事後數天便發表澄清啟事，表示與銅鑼店業主兆安地地產的租務事宜已經解決。

積金局在2025年5月至7月，曾三度入稟區域法院，向RedMR的母公司BMA Catering Management Limited追討逾138萬強積金供款。債權人葉浚儒及鍾世發亦已在2025年9月30日入稟高等法院呈請BMA Catering Management Limited清盤。

案件編號：HCCW91/2026

法庭記者：劉曉曦