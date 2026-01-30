Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

RedMR相關公司遭入稟高院呈請清盤 4.22開庭

社會
更新時間：13:48 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-30 HKT

連鎖卡拉OK品牌「Red MR」(紅人派對)近年多次涉欠薪欠租，其相關公司BMA KTV (SOP) Limited，昨遭債權人入稟高等法院呈請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於4月22日開庭處理。

債權人Lau Hoi Yan（譯音：劉凱恩）在2026年1月29日入稟高等法院呈請BMA KTV (SOP) Limited清盤。案件已排期於4月22日開庭處理公司清盤呈請。入稟狀指明BMA KTV (SOP) Limited地址位於香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈25樓01室，該地址為早前正進行翻新工程的Red Mr灣仔分店。

Red MR曾被入稟追租

根據早前新聞報道，位於銅鑼灣兆安廣場1樓至3樓的Red Mr銅鑼灣分店，被指在2022年12月至2023年3月拖欠近380萬元租金、14.3萬元差餉、近35萬元管理費及32.1萬元空調費，在兆安地產有限公司不斷要求下，BMA KTV (SOP) Limited亦不願支付欠款。

Red Mr銅鑼灣分店早於2020年亦曾被指欠租及雜費三個月，涉款逾346萬元，業主入稟高等法院追討欠款，但Red Mr事後數天便發表澄清啟事，表示與銅鑼店業主兆安地地產的租務事宜已經解決。

積金局在2025年5月至7月，曾三度入稟區域法院，向RedMR的母公司BMA Catering Management Limited追討逾138萬強積金供款。債權人葉浚儒及鍾世發亦已在2025年9月30日入稟高等法院呈請BMA Catering Management Limited清盤。

案件編號：HCCW91/2026
法庭記者：劉曉曦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
20小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
7小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
4小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
6小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
上環兩男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
突發
3小時前