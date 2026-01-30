六合彩｜連續四期無人中 今晚攪珠 頭獎一注獨中高達3600萬（附八大幸運號碼）
更新時間：11:14 2026-01-31 HKT
發佈時間：16:09 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:09 2026-01-30 HKT
六合彩連續四期無人中，多寶獎金累積超過2800萬，若一注獨中，頭獎獎金達3600萬。今期六合彩將在今晚（31日）9時30時攪珠，並將會在晚上9時15分截止購買，有興趣的讀者記得盡快購買！
根據過往50期資料，被攪出最多的號碼為28，共12次；6和24則被攪出11次；11、15、17、39、44則被攪出10次。
近50期八大幸運數字
|號碼
|次數
|28
|12
|6、24
|11
|11、15、17、39、44
|10
過去10期攪珠結果
|期數
|日期
|攪珠結果
|012
|29/01/2026
|6、9、12、14、35、44、11
|011
|27/01/2026
|7、12、14、25、38、47、15
|010
|24/01/2026
|6、16、17、22、28、48、45
|009
|22/01/2026
|4、9、15、24、27、31、45
|008
|20/01/2026
|1、4、6、9、44、46、27
|007
|17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|006
|15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|005
|13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|004
|10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
|003
|08/01/2026
|15、21、24、40、45、46、13
10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺
由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分別是：
1.中環士丹利街賽馬會投注站
地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數：47
2.屯門市廣場賽馬會投注站
地址：屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數：45
3.荃灣青山道賽馬會投注站
地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數：41
4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站
地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數：41
5.上環干諾道西賽馬會投注站
地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖
中頭獎次數：40
6.觀塘廣場賽馬會投注站
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數：37
7.九龍灣德福賽馬會投注站
地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖
中頭獎次數：35
8.大埔廣場賽馬會投注站
地址：大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數：35
9.上水石湖墟賽馬會投注站
地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數：35
10.大埔廣褔道賽馬會投注站
地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT