銅鑼灣家賀屋爆食物中毒 12人食生蠔、刺身後屙嘔發燒 5人就醫1人留院
更新時間：13:07 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-30 HKT
衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及12人，分別為1男11女，年齡介乎25歲至59歲。他們分別於1月26日在銅鑼灣渣甸街66號亨環2樓家賀屋晚膳後，約14至51小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。現時5名受影響人士已求醫，其中1人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。
有關食物在處理過程中存在交叉污染風險
中心指，初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔及刺身。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。
中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：
- 避免進食生的海產；
- 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
- 如需製作以未經徹底煮熟的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；
- 光顧可靠及有牌照的食肆；
- 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
- 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
- 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
- 不要光顧無牌食物檔；
- 飲用經煮沸的水；
- 高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；
- 不要試圖用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及
- 進食前及如廁後要洗手。
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
2026-01-29 12:00 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT