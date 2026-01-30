銅鑼灣家賀屋爆食物中毒 12人食生蠔、刺身後屙嘔發燒 5人就醫1人留院

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及12人，分別為1男11女，年齡介乎25歲至59歲。他們分別於1月26日在銅鑼灣渣甸街66號亨環2樓家賀屋晚膳後，約14至51小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。現時5名受影響人士已求醫，其中1人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

有關食物在處理過程中存在交叉污染風險

中心指，初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔及刺身。衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：