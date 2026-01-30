偷竊女僱主500元耳環 菲傭認貪心犯案 官指違反誠信判囚2星期

44歲菲傭偷竊女僱主價值500元的耳環及存放到自己首飾盒內，僱主察覺異常後與菲傭對質，揭發事件及報警。涉案菲傭今於沙田裁判法院承認1項盜竊罪，辯方求情時指被告承認出於貪心犯案，現感後悔及懇請法庭輕判。裁判官施祖堯判刑時，指被告違反誠信，而被告合約更於案發同日結束，增加了罪行被揭發的難度，終判監2星期。

被告認貪心偷耳環

菲律賓籍被告Dela Cruz Linalyn Andres，被控於2026年1月28日在沙田火炭穗禾路碧霞花園某單位偷竊一對價值500元的銀色耳環，而上述物品為女子余鎧均的財產。

案情指，事主平常把涉案耳環放在主人房的1個紅色盒內，但在案發當日凌晨約1時，事主留意到涉案耳環出現在被告房間內的首飾盒，事主於是查看自己的紅色盒及發現涉案耳環不翼而飛，由於感到可疑，事主就此質問被告。被告最終從褲袋掏出涉案耳環，事主報警。警方到場後，被告承認出於貪心而犯案。被告自2024年獲事主僱用，其合約於案發當日完結。

求情稱需供養母親與病妹

辯方求情時，指被告沒有案底，她來港工作多年，現已離婚及育有一子，她每月會把大部分薪金寄回菲律賓，以供養自己母親和患腎衰竭的姐妹，被告為犯案感到後悔，而當她被事主質問時，亦立即把涉案耳環交出，望法庭酌情輕判。

施官判刑時，指本案屬違反誠信，被告藉機盜竊僱主財物，而她的合約更在案發當日完結，增加了罪行被揭發的難度，惟考慮到被告無案底及認罪，終判監2星期。

案件編號：STCC433/2026

法庭記者：王仁昌