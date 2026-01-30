廉署搗破兩詐騙政府科技資助貪污集團 拘33人 涉及金額逾1.5億

廉政公署今午（30日）舉行新聞簡報會，交代近日兩項大型執法行動，打擊以貪污及欺詐手段詐騙政府科技資助的個案。負責有關資助計劃的創新科技署及香港數碼港管理有限公司，亦有代表出席，簡介相關跟進工作。

廉政公署今日（30日）公布早前一連串執法行動，搗破兩個涉嫌詐騙政府科技資助的貪污集團，拘捕33人，包括24男9女，當中涉及銀行職員、數碼港時任職員等，企圖申請逾1.5億資助，成功截取逾1.2億資助。

廉政公署執行處總調查主任羅珮詩表示，在行動中拘捕9名人士，包括6男3女，當中涉及主腦及骨幹人士，即一間IT公司的東主。當中攔截逾3000萬金額發放。隻團主要向中小企埋手，當中包括餐飲、美容院、街市攤販等，聘請下線推鎖商聯絡小商戶，聲稱只須申請無須付款便可以得到政府全數資助，甚至將商業登記交及對方。

當中集團誇大IT交案的成本，計劃以一對一方式提出資助，政府資助額上限5萬，申請者最高可申請10萬的方案，申請者大部分申請最高資助的方案，但申請者卻只能得到簡陋的方案。為營造已支付款項的假象，集團成員偽造單據，同時亦給予申請者現金，再以銀行轉帳的方式營造已支付的假象。集團亦向數碼港一名時任職員提供甜頭，以賄賂收賣對方加快審批。

廉政公署執行處總調查主任劉鉑鏘表示，廉政公署在今個月中採取一項名為「震雷」的行動，成功打擊另一個不法集團，涉嫌以行賄的方法詐騙科技券，拘捕24人，包括18男6女，當中拘捕4名IT東主，一名銀行經理及一名保險代理、一名會計經理，多名空殼公司負責人，當中沒有涉及任何政府職員。

政府以3對1方式資助，最高資助額為60萬，由生產力促進局負責祕書處工作。廉政公署發現，此集團過往遞交470宗申請，企圖申請1億元的資助，成功阻截批出近9成資助，即9千4百萬港元。

記者：趙克平

攝影：盧江球