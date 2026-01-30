特區護照可免簽前往阿塞拜疆 共175國家及地區提供免簽證或落地簽證待遇
更新時間：11:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:41 2026-01-30 HKT
香港特別行政區（香港特區）政府接獲阿塞拜疆共和國（阿塞拜疆）政府通知，香港特區護照持有人可於2026年2月2日至2027年2月2日期間，免簽證前往阿塞拜疆旅遊三次，每次停留不超過30天。
入境事務處發言人，指阿塞拜疆是「一帶一路」沿線國家。在「一帶一路」倡議下，此免簽證安排為香港特區護照持有人帶來便利，並有助兩地加強旅遊、文化和經濟方面的聯繫。
連同阿塞拜疆在內，已有共175個國家及地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。詳情請瀏覽網頁。
