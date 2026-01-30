私隱公署接42宗地盤虛假招聘廣告投訴 專員：個人資料有價有市 應先核實招聘者身份

個人資料私隱專員公署近期接獲多宗涉及建造業的虛假招聘廣告投訴。助理個人資料私隱專員何芹若在一個電台節目中表示，單在今年1月中旬，公署已接獲42宗相關個案，遠超2024年全年的6宗及2025年的22宗，受騙者多為地盤散工及雜工。她呼籲工友勿急於應徵，應先確認招聘方身份，或向業內人士查證中介信譽。

騙徒藉「地盤三寶」套取工友個人資料

何芹若指出，騙徒主要透過WhatsApp、Facebook及WeChat等社交平台群組，發布招聘地盤散工或雜工的訊息。當工友表示興趣後，對方會要求提供俗稱「地盤三寶」的香港身份證、建造業工人註冊證及「平安卡」等個人資料。其後，騙徒會指示工友於指定時間在港鐵站出口集合，但最終不會現身並失去聯絡，工友至此才發現受騙。她解釋，雖然地盤登記時確實需要這些資料，但騙徒往往在未見面或未正式聘用前便急於索取，此舉並不合乎常理。例如，若以現金出糧，通常無需提前提供銀行戶口資料。

何芹若表示，目前調查未發現受害人有財務損失，但個人資料「有價有市」，可能被用於借貸、開設銀行戶口或電話卡，繼而從事其他不法活動。她提醒工友，應盡量透過可靠管道或向行內人士核實招聘者身份，對過早索取個人資料的招聘訊息要提高警覺。

她強調，除了建造業，公署過往亦接獲涉及餐飲業及工程維修業的類似假招聘投訴，共通點多是針對散工職位。