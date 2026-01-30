每日雜誌｜標榜速效可保險索償 中醫美容機構涉違規宣傳 聲稱註冊醫師主理「絕對有效」 業界籲核實執業資格

本港中醫美容及養生機構近年成行成市，社交平台充斥「針灸減肥」、「美顏針灸」等宣傳帖文，不少聲稱由註冊中醫師主理，部分更以「絕對有效」、「早鳥優惠」及限量名額等作招徠。記者以顧客身份向多間機構查詢，有機構稱可開具收據供保險索償。有中醫業界人士關注，註冊中醫有責任監督合作機構的宣傳，保證療效或索償均涉嫌違反專業守則。中醫藥管理委員會回覆指，已將資料交由紀律小組跟進。業界提醒消費者，應核實服務者的執業資格，並警惕速效承諾及套票推銷。

在社交平台上搜尋「中醫」作關鍵字，隨即可見大量帖文及短片宣傳，涵蓋中醫美容、針灸減肥、頭療養生及產後調理等服務。相關宣傳多附有療程前後對比照、以價錢標示及限時優惠，部分更強調「次次都可以保險索償」、「全程由註冊中醫師主理」及「一次即見效」等。

有機構在社交平台宣傳優惠價美容服務，強調由註冊中醫師主理。 網上截圖

有機構展示前後對比圖，標榜中醫美顏針只需一次療程即可改善黑眼圈。 網上截圖

記者以顧客身份向多個機構的社交平台帳戶查詢。其中一帳戶聲稱為「頭療師」，可提供「頭皮護理中心及獨家睡眠療法」。根據該店提供的資料，收費488元的「皇牌服務」，標榜可改善頭皮性問題、睡眠質素及壓力性頭痛，適合男女老少。店員更稱，「我們有註冊中醫師坐診，可開中醫收據。」當記者追問索償詳情時，對方僅重複指有註冊中醫師坐診，可作保險索償。

有提供頭皮養生服務的機構聲稱，店內有註冊中醫坐診，可提供收據作保險索償。 對話截圖

同時提供無收據「模特價」

翻查紀錄，該帳戶亦曾分享「中醫產後調理」、「中醫頭療加上肩頸按摩」等服務，多次提及「次次都可以保險索償」，又強調由註冊中醫師主理，提供正規收據。上月更有帖文以接近年尾為由，呼籲市民把握時間使用保險額度，「今年額度用完不吃虧」，並形容療程「一次調理，多方面改善，做完還可以保險索償」。

有機構在社交平台呼籲市民把握時間使用保險額度。 網上截圖

另一名自稱註冊中醫師的女子，聲稱可透過針灸改善黑眼圈、暗瘡、便秘及面黃等問題，並提供「模特價」188元的針灸減肥體驗。她表示，療程須拍攝前後對比照片，僅作教學用途，不會對外公開。至於收據，她表明「模特價」不會提供，如需收據須以正價488元進行療程。她補充，「模特價」不能指定醫師，會另外安排具5年以上經驗的註冊中醫師，問診後會開始療程。

有註冊中醫在社交平台稱，提供188元「模特價」針灸減肥體驗，讓記者前往旺角一間連鎖中醫美容機構。 對話截圖

記者根據其提供的地址查核，發現地點屬一間連鎖中醫美容機構，該機構同樣在社交平台上宣傳多項低於500元的體驗療程，包括面部刮痧服務，過往亦曾推出「皇牌中醫美顏針灸」，宣稱屬「純天然」及「絕對有效果」，收費同樣為488元。

「減肥」療程一般不涵蓋索償範圍

對於部分中醫美容或養生機構聲稱可助索償保險，有業界人士指出，是否涉及違規視乎實際操作及中醫師在當中的角色而定。

選委界立法會議員、註冊中醫師陳永光表示，在中醫診所內，中醫師利用針灸或傳統中醫方法提供美容服務並無問題，但若在廣告中標榜幫助病人申領保險，或指名道姓宣傳特定醫師，稱治療某種疾病非常有效，或保證多少天醫好，即屬違反中醫藥管理委員會的守則。

立法會議員陳永光建議，市民選擇服務前可先查閲註冊中醫名單核實醫師身分。

香港中醫師權益總工會理事長徐澤昌認為，若中醫師根據病人實際病情作出診斷，並如實書寫病名及治療內容，未必是違規；如病人只接受美容服務，卻以中醫名義索償，是否涉及不誠實行為，有待進一步釐清。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵指出，根據《香港註冊中醫專業守則》，只要註冊中醫師與機構之間存在任何財務或專業關係，中醫師便有責任監督宣傳內容是否符合守則，不能將責任完全推卸予第三方。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵促請政府加強打擊無牌行醫。

她補充，開具收據供索償的前提是中醫師須親自作出合理診斷及處方，而相關療程亦須屬醫療性質，「一般而言，我相信沒有甚麼保險公司會涵蓋『減肥』這類診斷。」

她亦關注這些機構的宣傳手法，因《守則》已明確禁止中醫師作出「保證效果」的聲稱，不論相關內容由中醫師本人或第三方機構發布，只要實質上起到宣傳中醫師、招攬病人的作用，便可能構成違規。她強調，社交平台亦屬守則規管範圍。

中醫學會：制度衍生灰色地帶

實際上，香港中醫藥管理委員會中醫組上月發出的通訊，便指出中醫組近期留意到互聯網上有不少醫療或健康產品機構以中醫藥服務或產品用作商業宣傳，並指「此舉有可能被視為中醫師旨在利用該些機構招徠病人或兜攬生意」，當中強調「業務宣傳」包括由中醫本人或他人宣傳該中醫和其工作或業務。

相關宣傳在社交平台上特別普遍，林蓓茵認為背後反映制度的結構性矛盾，「我們中醫和西醫不同，西醫有專科發展，如皮膚科專科，可寫在宣傳業務上，但我們沒有這個途徑去做」。她指，病人缺乏官方或可靠的平台了解中醫師的專長與背景，醫師也希望讓公眾知道自己的醫療範疇和專業方向，結果衍生灰色地帶，建議建立官方或受監管的平台，讓中醫師在合規下列明學歷及進修方向，或有助減少違規宣傳及無牌行醫問題，促進行業健康發展。

中醫藥管理委員會（管委會）回覆本報指，中醫專業守則（《中醫守則》）列明，中醫師不得發出內容失實或誤導他人的虛假專業證明。

就個別人士或機構在網上平台發文中使用某些字眼，或個別中醫師向求診人士發出證明等行為會否被視為違反《中醫守則》，管委會指須視乎每個個案的實際情況而定，已將本報提供的資料轉交紀律小組跟進；市民如對註冊中醫或表列中醫的執業或操守有任何不滿，可向管委會轄下中醫組提出書面投訴。

陳永光建議，市民在選擇服務前，可先於管委會名冊查閱中醫師的資格，只有受規管的專業人士，才能在法律制度和專業守則下為病人提供保障。

林蓓茵亦提醒，市民可以留意機構內是否有展示註冊中醫的執業證書，並留心稱謂，只有「註冊中醫師」才屬合法資格，其他如「治療師」、「健康師」等並非中醫師的正式名稱。她補充，中醫治療講求由內而外、循序漸進，若有機構聲稱幾次便可見效，或以限時優惠製造壓力、說服購買套票等，市民便應提高警覺。

有中醫師以簡體字登記 記者查核名單一波三折

業界建議市民查核中醫師的身份，惟本報按香港中醫藥管理委員會名單查核時，過程一波三折，直至轉用簡體字搜尋，才確認醫師的註冊身份。

記者在香港中醫藥管理委員網站上，先後於註冊中醫、有限度註冊中醫及表列中醫名單頁面，輸入一名自稱為中醫師的女子姓名，結果均顯示「找不到資料」。經業界提醒，該醫師或以簡體字登記，系統未能自動對應。記者最終轉以簡體字再次搜尋，終成功尋獲其註冊資料。

部分機構踩界「掛名駐場」 業界促打擊無牌行醫

本港中醫服務需求增加，卻延伸出「掛名駐場」及無牌行醫的問題。有業界人士關注，部分機構或利用掛名專業人士作幌子提供醫療服務，提醒市民應核實執業資格以保障健康，並促請政府加強打擊無牌行醫。

選委界立法會議員、註冊中醫師陳永光提醒，市民應避免尋求無牌行醫者的服務，特別是隱藏在美容院中、並不具備註冊醫療專業資格的人員。

建議提供查證渠道

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵關注，近年不少痛症或理療中心亦存在「掛名」現象，中醫師、物理治療師等專業人士未必實際駐場。她認為，這反映社會確實有相關需求，卻也為違法宣傳和無牌行醫提供空間，建議政府更積極打擊無牌行醫，並提供可供市民查證的合法渠道，才能真正保障公眾。

中醫藥管理委員會表示，如服務涉及應用全科、針灸或骨傷等傳統中醫藥學理論，進行診斷、治療或調節人體機能等活動，均視作以中醫方式行醫。任何非註冊中醫或非表列中醫人士提供上述服務，或虛假冒充中醫師、使用相關名銜或描述以默示為中醫，即屬犯罪，可處第6級罰款（10萬元）及監禁3年。

管委會指，市民如懷疑可向警方舉報，會方將聯同衛生署中醫藥規管辦公室會適時向警方提供專業支援。

每日雜誌組