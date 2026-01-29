有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO

有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」）今日宣佈，集團管理層將作出調整。行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭其現有職務；同時，余詠珊辭任有線寬頻旗下好好製作集團有限公司首席執行官及集團相關職務；及何哲圖亦已辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。上述變動即日生效。

聲明表示，杜之克、余詠珊及何哲圖三人辭任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧，董事會對三人任內對公司作出的貢獻表示充分感謝。

有線寬頻高層大地震，杜之克（右三）、余詠珊（右二）、何哲圖（右一）辭任。

有線寬頻發新聞稿宣布人事變動。

董事會同時宣佈，現任執行董事黃雅芬將接任行政總裁一職。 董事會在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動 集團邁向下一發展階段。

行政總裁兼執行董事黃雅芬表示：「我非常榮幸獲董事會信任，出任有線寬頻行政總裁。面對 媒體生態及觀眾收看習慣的轉變，管理團隊將全力以赴，聚焦擴闊節目曝光、清晰頻道定位，以及拓展多元收入來源，務求推動集團持續發展，吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更 多高質素、具影響力的內容，並使這些優質作品被更多觀眾看見。」 她補充，管理團隊將以務實和高效的方式，加強與團隊及合作夥伴緊密協作，應對行業轉變帶來的挑戰與機遇。

黃雅芬月薪43萬元 首月獲發一次性131萬元

根據服務協議，黃雅芬月薪為43萬元，並將在獲聘期間首月獲發一次性款項131萬元。她亦可基於公司整體業績、市場狀況、個人表現等因素下，獲得酌情花紅以及其他福利。

有線寬頻的通告指，黃雅芬於多媒體平台、內容╱娛樂營銷，以及IP建設和推廣各方面擁有逾超二十五年經驗，業務遍及全球，覆蓋線上、線下及社交媒體網絡。她於2013年創辦數碼媒體社交電商整合公司VSMediaLimited，並兼任首席執行官、主席和主要股東。在這之前，她曾出任壹傳動首席執行官、TVB.comLimited首席運營官、雅虎環球銷售高級總裁。