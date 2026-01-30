食環署大幅增加網絡攝錄機數目 提升阻嚇力及執法成效

非法棄置垃圾是形成衞生黑點的成因之一，因此食環署在打擊衞生黑點的行動中，往往會在黑點附近安裝網絡攝錄機作監控。元朗區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）譚浩文表示，裝設網絡攝錄機能增加阻嚇力；同時，攝錄機配備人工智能技術進行影像分析，自動識別及記錄違規情況，除了可透過所搜集的資料檢控棄置垃圾的車輛的登記車主外，食環署亦會歸納亂拋垃圾的時段特徵與行為模式，從而制定更具針對性的執法策略。





追縱亂拋垃圾車牌檢控

譚浩文指，為配合網絡攝錄機的使用，食環署調派專責執法小隊加強對違反公眾地方潔淨罪行的人士採取執法行動及宣傳衞生資訊、派發單張和警告告示，喚起市民關注維持街道清潔和正確處置垃圾的方法。被問到執法模式，他指部門通過攝錄機可以追蹤到亂拋垃圾的車輛車牌，向登記車主作檢控；亦可了解市民亂拋垃圾的模式，在有關時間般安排便裝人員執法，更針對性地去解決問題。檢控數字方面，譚浩文指安裝網絡攝錄機後，非法棄置垃圾個案大幅減少，檢控數字亦隨之下降，「因為大家知道有攝錄機在，不敢亂拋垃圾。」據了解，食環署正逐步增加全港安裝網絡攝錄機的地點，視乎成效，目標是在今年內由目前約500個增至約3000個。



逐步增加全港安裝網絡攝錄機的地點 目標今年內由目前約500個增至約3000個

被問到攝錄機的私隱問題，黃大仙區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）林貫玄表示，攝錄機安裝位置及鏡頭角度都經嚴謹及精準的考慮，既要鏡頭覆蓋到扔垃圾的地點，同時亦要避免涉及其他私人環境或商鋪內等。九龍城區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）周永恒亦補充指，部門安裝攝錄機時會按照政府內部的指引，同時會了解附近持份者的意見，包括區議員或附近商戶；安裝攝錄機後會張貼告示，告知公眾人士該處已安裝了攝錄機監察。



記者 趙克平

攝記 何家豪