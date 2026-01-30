「政府打擊衞生黑點計劃」成效顯著　食環署多管齊下 大大改善食肆後巷環境衞生問題



政府一直致力清理全港多個衞生和街道管理黑點，以保障公眾健康、為市民締造宜居的生活環境，並提升香港的城市形象，政府自2022年8月開展的「政府打擊衞生黑點計劃」已取得顯著成效，政府回覆《星島》查詢表示，黑點數目由原先730多個大幅減至目前的66個，即較去年3月公布時再減少40個衞生黑點。食環署接受專訪時談及署方在土瓜灣、元朗及黃大仙3個衞生黑點所推行的改善措施。



其中土瓜灣譚公道28-50號食肆林立，惟過去經常發現後巷有垃圾堆積或擺放雜物，引致嚴重的環境衞生及鼠患問題。九龍城區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）周永恒表示，後巷的主要問題是晚上燈光昏暗，難以監察，一些沒有公德心的人會非法棄置垃圾。同時由於附近食肆每日無可避免產生大量廚餘，而商戶以往習慣把垃圾堆放在後巷，等待私人清潔工人來清理。不過問題是，清潔工人前來收垃圾時，往往已在商戶棄置垃圾的一段時間之後，「情況非常不理想。他指，廚餘氣味會吸引老鼠，引起鼠患問題，尤其是當垃圾膠袋破爛漏出廚餘及污水，更會有異味問題。

裝攝錄機執法 容商戶放垃圾桶

周永恒表示，有見及此，食環署採取多管齊下的方法改善黑點衞生情況。針對後巷晚上非法棄置垃圾的行為，署方在後巷安裝網絡攝錄機，透過針對性的監察及安排便衣的專責執法小隊執法，大大提高對亂拋垃圾的阻嚇力；另一方面，該後巷於2022年納入首批規範食物業妥善處置廢物試驗計劃地點，容許持牌食物業處所在符合特定條件下，於其相連後巷擺放商戶的私人大型垃圾桶，妥善地短暫存放垃圾。周永恒指，食環署除了指導商戶，更會提供標籤識別垃圾桶屬於哪個食肆，方便部門透過持牌條件監管，「同事會留意垃圾桶擺放的情況，如果發現破損或不合規會跟進。」他指，實施連串改善措施後，後巷的環境衞生得以明顯改善，鼠患問題亦得到解決，最終於去年3月從黑點清單中除名，至今沒有「翻發」。

九龍城區議會食物環境衞生委員會主席林德成表示，該後巷以往有市民目擊老鼠出沒，加上雜物堆塞及異味，居民都不敢走這條暗巷，「都會影響到我們居民出入的情況」。他指，食環署及其他政府部門安排擺放垃圾桶及廚餘桶，商戶也很配合，大大改善了這個後巷的環境衞生問題。

他又提到區議會作為市民及部門之間的協調者，一直有關注食環署相關行動，亦留意到區內衞生黑點由最初的約30個，一直減少至僅10多個，目前仍在處理當中，「相信今次成功例子帶來的經驗，有助未來將社區內所有黑點都逐一處理。」

另外，新界鄉郊地區人口較少，民居相對分散及未必有車路連接，食環署一般在鄉郊地區的路旁或空地設有設計簡單、面積較小的鄉村式垃圾收集站，或放置垃圾桶以方便附近居民棄置垃圾。不過，鄉村式垃圾收集站由於位置開放及無人看守，或因此容易吸引非法棄置垃圾，影響環境衞生。

石埗村重置新垃圾站 減蟲鼠氣味

元朗石埗村垃圾收集站外，就曾是其中一個衞生黑點，元朗區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）譚浩文表示，有關地點原本是早年以混凝土物料建造的鄉村式垃圾收集站，主要處理村民的家居垃圾，「該處原本是一個無供電的開放式垃圾站，加上無人看守，容易吸引非法傾倒情況。另外，垃圾有時沒有包好，隨之而來產生臭味，令市民不太願意走近垃圾站，個別市民可能就這樣將垃圾扔在地上。」

譚浩文指，食環署在地區人士支持下，拆除舊有的石埗村垃圾收集站，並在原址設置一個密封式的太陽能鋁質垃圾收集站，同時在其旁邊設置一個大型家居廢物收集點，收集如家具等大型家居廢物，「村民不需用手接觸就可以開關垃圾收集口，密封式設計亦可避免因垃圾桶蓋未有妥善閉上引致蟲鼠滋生和氣味的問題。」另一方面，食環署以多管齊下的方式打擊在事涉地點非法棄置垃圾的違法行為，當中包括在附近張貼告示和橫額；並裝設網絡攝錄機增加阻嚇力。現時垃圾站附近的衞生情況已大大改善。

在石埗村住了70年的村長林權表示，村內住戶有約千多人，依靠村內數個垃圾桶，「以前垃圾桶一直都是不夠的，這個垃圾站雖然是村內最大的，但以前有臭味、有老鼠。所以大家都對新型垃圾站讚不絕口。」

黃大仙垃圾及建築廢料堆積 食環署重點處理後 去年3月消除衞生黑點

黃大仙區為一歷史悠久的老區，隨著近年發展及重建工程，區內開始夾雜少量新式住宅，在新舊樓宇交集的情況下，居民及商戶過往處理垃圾的習慣未能跟上社區的發展。黃大仙樂善道近御豪門一帶過往有垃圾及建築廢料堆積，又有商戶將貨物擺出路面，不僅影響市容和阻塞通道，也為老鼠提供藏身地點，一度引發鼠患問題。經食環署重點處理後，署方及地區人士均認同該處環境得到極大改善，該衞生黑點已在去年3月被剔除於監察列中

積極勸喻商戶移除路面貨托物

過往的新式唐樓和洋樓在時光荏苒中變成「三無大廈」，如今區內居民亦多為長者。黃大仙區高級衞生督察（潔淨及防治蟲鼠）林貫玄表示，該處於2022年上旬列入衞生黑點重點處理，由於地點除了有舊區常見的胡亂棄置垃圾問題，亦有店鋪阻街問題，因此食環署黃大仙環境衞生辦事處除在涉事地點加強清理垃圾外，並積極向附近商戶進行勸籲，提醒相關人士要盡快移除路面上擺放的貨物。

林貫玄又指，部門利用環保署的網絡攝錄機分享機制，使用環保署在該處附近安裝的網絡攝錄機，監察有關違例棄置垃圾情況，以便策劃更有效的執法行動，如安排便衣人員在適當時間採取執法行動，打擊非法棄置垃圾行為。此外，有賴民政事務處統籌在社區中舉行衞生黑點清理計劃，食環署和社區配合，令「政商民」三方面合作取得最大成果，大幅改善環境衞生，令路面暢通，市民出行更安全。經部門多管齊下的打擊，該處的環境衞生問題得以持續改善。

黃大仙區議會食物環境衞生委員會主席越毅強表示，撲滅蚊蟲鼠患後整個社區的市容更好。

黃大仙區議會食物環境衞生委員會主席越毅強表示，可能由於舊區居民往日在地區未有較完善的發展情況下，習慣性地在街頭空地擺放一些雜物，「市民見到有雜物堆積會形成破窗效應，一開始可能係唧車木卡板，有人見到後又可能會隨手扔垃圾。」他形容，原先該處除了老鼠、臭味，雜物亦會阻塞逾三分之一的路面，「居民行過都驚踢到唧車木板，畢竟木可能有刺，另外仲有垃圾在上面。」他大讚經食環人員努力後，目前情況已大有改善，區內居民亦相當滿意，「環境衞生好咗，出入亦安全咗。黃大仙區始終是長者人口結構比較多的社區，長者如果不慎踢到地下木板跌倒可大可小。同時，撲滅蚊蟲鼠患後，整個社區的市容都好咗。」

記者 趙克平

攝記 何家豪