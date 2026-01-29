Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜仁濟醫院王華湘中學15歲女生一度情況嚴重 本月第4宗兒童嚴重個案

社會
更新時間：18:31 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:31 2026-01-29 HKT

衞生署衞生防護中心今日（29日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，是本月第4宗。涉及一名過往健康良好的15歲女童。她於1月27日出現發燒、咳嗽、咽喉痛、肌肉痛及疲倦，翌日（28日）到家庭醫學門診求醫，同日獲轉介至將軍澳醫院急症室求診，需留院治理，一度出現低血壓，當時情況嚴重。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應。她目前仍然留院，現時情況穩定，而血壓已回復正常。

3家居接觸者曾現輕微呼吸道感染症狀

初步調查顯示，女童已接種2025／26年度季節性流感疫苗。她有5名家居接觸者，其中3人早前曾出現輕微呼吸道感染症狀，病況輕微，無需住院。女童在潛伏期內沒有外遊，她就讀的仁濟醫院王華湘中學最近沒有出現流感爆發的情況。

今年至今已錄得4宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至15歲，其中兩宗沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前3天才接種2025／26年度季節性流感疫苗，由於患者未能受到疫苗保護，因此個案被視為未接種疫苗）。而在一月初結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前4天才接種2025／26年度季節性流感疫苗）。

中心總監徐樂堅說，隨着天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，不排除流感活躍程度會再度上升。他再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動，包括在夏季流感季節曾感染流感的人士，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。此外，雖然目前流行的甲型（H3）流感病毒與疫苗所含的病毒株存在一些抗原差異，但科學研究顯示本季使用的季節性流感疫苗仍能對亞分支K的變異病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保護。

徐樂堅補充，學校的流感爆發個案近期仍然發生，如果學童沒有參加季節性流感疫苗學校外展計劃，家長應盡快帶子女到參加疫苗資助計劃的私家醫生接種季節性流感疫苗。此外，6個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率只有約23%，雖然較上一季度同期上升約4個百分點，但仍遠低於其他年齡組別的接種率。中心已經透過基層醫療署呼籲家庭醫生，協助鼓勵家長讓子女接種季節性流感疫苗。

 

