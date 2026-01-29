維修工程圍標｜最高罰則欠阻嚇力 田北辰促刑事化：違法者視為「睇賠率嘅賭博」

競委會搜查14間工程承辦商及顧問公司的辦公室等地，發現有關公司涉嫌於全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億港元。實政圓桌召集人田北辰今（29日）在社交平台表示，經過宏福苑火災「血的教訓」，極力支持競委會大力執法，惟認為現時的法律工具遠遠不夠，需加快修例，將圍標行為刑事化。

圍標行為最高罰則僅罰款 對不法分子阻嚇力「近乎零」

田北辰指出，現行《競爭條例》對圍標行為的最高罰則僅為罰款，對謀取暴利的不法分子阻嚇力「近乎零」。他從生意人角度分析，指違法者將圍標視為「一場睇賠率嘅賭博」，即使10次中被檢控一次，最大效果是罰錢，只會被視作「贏九次輸一次」，變相是「外圍賭博市場」。

莊豪鋒將在立法會繼續推動修例

田北辰強調，圍標不僅導致業主金錢損失，更可能引致工程質素問題，後果「絕對係人命關天」。他認為，不應待問題導致人命傷亡才以其他法例追究刑責，而應「一證實圍標就要坐監」，令違法者不敢當這是一場賭博。

田北辰表示，實政圓桌一直要求將圍標行為刑事化，並注意到大律師公會都提出研究相關議題。他亦指，黨友莊豪鋒將在立法會繼續推動修例，並期望律政司及法律界盡快行動，以最有效的工具打擊圍標。

