頭炷香︱黃大仙祠年廿九晚上9時起開放 即睇入場時間/路線圖及馬年福物

【頭炷香/黃大仙/嗇色園/黃大仙祠/馬年/年廿九】農曆新年將至，不少善信會趁年廿九上「頭炷香」。嗇色園黃大仙祠今日（29日）公布農曆新年「頭炷香」安排、新春期間開放時間、特別參神安排以及新春福物等。

大除夕年廿九( 2月16日 ) 晚上9時正將開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候於子夜11時或12時上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時。善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。善信須注意年廿九當日財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑將暫停開放。

年廿九頭炷香上香路線：

正門(入園) 第三參神平台(點香區) 第一參神平台大殿前(上香) 三聖堂(上香) 盂香亭(上香) 正門(離開)

祠內將實施單向路線及人潮管制

年廿九晚9時起善信可單向流水式入祠上香，到三個敬香點(大殿、三聖堂及盂香亭)上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

道家主張「道法自然」，為響應環保、莊嚴道場，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，請勿燃點大束香枝；建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點(大殿平台、三聖堂及盂香亭)敬奉。

參拜太歲(太歲元辰殿) 屬馬可免費拜太歲

正月初二至整個正月期間(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖屬馬(本命年)之善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。

其他生肖的善信則享有特別優惠，凡付費進入太歲元辰殿的善信，會獲送「上表祈福優惠券」乙張($50/$100)，可即日用於扣減上表費。付款進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，

則可獲得「大仙普照」吊飾一個。

參拜財神宮 捐$388可獲風車擺件

善信可捐款港幣100元請領一片金箔，或以500元請領「五路財神」金箔套裝(五片)，親手為財神像貼金身祈願財運亨通。善信以港幣100元請領金箔一片，可獲贈「聚寶金馬」擺設(小)一個及「招財琉璃元寶」一個；或以港幣500元請領「五路財神」金箔套裝(五片)，可獲贈「聚寶金馬」擺設(大)一個，「五色招財琉璃元寶」一套、「五方來財錢袋」一個及「財神金卡」一張。

財神宮特別福物：2月9日起到總辦事處捐款港幣388元即可請領寓意招財進寶的「風生水起」招財風車擺件一個。選擇恭請「金財神」的善信，更可獲贈以下福物：大殿參拜證3 張、「開光財神宮金箔」2 張及「聚寶金馬」擺件 (大)1 個。 (數量有限，換完即止。)

月老殿重光 提供紅繩拜月老求姻緣

今年西方情人節與新春時間相若，園方特於2月13至14日，延長開放時間至晚上9時，除以園方提供之紅繩參拜月老外，亦歡迎善信攜帶糖果敬拜。

正月十五元宵節(3月3日)，善信入祠參拜月老並捐款港幣20元，即可請領「月老手繩」一條，及獲贈祈願卡一張，可寫下心願並掛在「祈願桃花樹」上，祈求天賜良緣。下午6時後入園可獲送贈發光小禮物一份。園內亦設有影相打卡位置，歡迎善信穿著華服入園共度佳節。

馬會初三安排旅遊巴 接戴到沙田馬場

園方預計整個「頭炷香」活動，視乎天氣會有2至4萬人次參加，至於新春假期假期則料有約100萬人次到訪黃大仙祠，與去年相若。園方又指，適逢馬年，為吸引更多遊客，馬會將於初三（2月19日）安排旅遊巴，接戴遊人到沙田馬場體驗賽馬。

▼去年上頭炷香盛況▼

記者、攝影：陳俊豪