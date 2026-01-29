香港旅遊博覽會｜本港去年接待旅客近5000萬人次升12% 羅淑佩：有賴政府與業界努力

「香港旅遊博覽會2026」今日( 29日 )起一連4日（至2月1日）於香港會議展覽中心展覽館 5BCD舉行。活動匯聚超過40間旅行社和郵輪公司，提供超過200條旅行路線的旅遊產品及優惠，更邀請了多個本地特色文化單位參展。文化體育及旅遊局局長羅淑佩於開幕禮致辭時表示，本港去年共接待近5000萬旅客人次，比2024年增加12%。

首次推出全新互動遊戲「推喼王大賽」

博覽會將舉辦超過50場旅遊專題講座及表演，以及「遊學團探索區」，而會場內亦設立冬日主題「北歐小鎮」以延續冬季節日氣氛，同時首次推出全新互動遊戲「推喼王大賽」。

本港去年共接待近5000萬旅客人次 按年增12%

羅淑佩表示，本港去年共接待近5000萬旅客人次，比2024年增加12%，其中内地旅客佔3800萬人次，按年上升11%，非内地旅客佔1210萬人次，按年增幅達到15%，形容成績有賴政府與業界共同努力，不斷提升旅遊產品與服務，讓旅客「賓至如歸」。

羅淑佩表示，隨着機場三跑系統全面投入服務，去年航班量已回復至2018/19年81%，預計今年可進一步升至86%，意味著不僅有助吸引更多旅客訪港，也讓本地市民在出境旅遊方面有更多航班選擇，更容易買到機票，期望機票價格能保持平穩。

她提到，全球旅遊趨勢正快速轉變，旅客越來越追求深度和特色體驗，本港的景點以至旅遊業界，在為市民或旅客制定行程時，亦需要創新，才能吸引旅客選擇旅行社產品，而非只依賴自由行。

農曆新年將至，羅淑佩指出，本港將舉辦多項大型精彩活動，包括大年初一的新春花車匯演、初二的煙花匯演、初三的新春賽馬等，誠意歡迎各地旅客來臨，體驗香港中外文化交流、新春節慶的魅力。

譚光舜 : 政府「創造人氣」 業界將人氣轉為「財氣」

旅議會主席譚光舜致辭時表示，今日展覽已有大批市民及旅客排隊入場，令業界對今年旅遊市場更具信心。他指出，今年適逢「十五五」規劃開局，中央持續推出惠港政策，反映旅遊業在香港發展中的重要性。行政長官在去年《施政報告》中亦多次提及旅遊政策，推動文化、體育與旅遊協同發展。

譚光舜表示，政府負責「創造人氣」，而業界則需把人氣轉化為「財氣」。旅行代理商在其中扮演關鍵角色，須積極開拓更多元化的旅遊產品。

展覽集團主席王學譜於致辭時表示，自2024年首辦以來，「香港旅遊博覽會」一直獲各界鼎力支持，屢創入場人次新高。他提到今年博覽會吸引了來自不同地域的參展商來港參展，同時亦推出不同優惠吸引旅客到訪，當中針對來港交通方便的大灣區，博覽會特別安排跨境旅遊巴接送及消費券等優惠，預計每季可額外吸引更多內地旅客來港。他指出，旅客及參展商不單會參與展會，更會延伸消費至本地餐飲、酒店、零售及交通等，創造跨行業經濟效益。

他表示，是次博覽會為推動文旅深度融合，特別加入文化體驗元素，除設立「北歐小鎮」、舉辦「旅．攝．展」攝影展外，更邀請多個本地文化單位參展，將非遺、歷史及創意融入旅遊，向旅客呈現香港獨有的文化魅力。

記者：蔡思宇

攝影 : 劉駿軒