京東佳寶新春賀歲終極優惠 全場8折至2.3 海味年貨平靚正

據《星島環球網》報道，隨著農歷馬年新年的腳步日益臨近，京東佳寶食品超市於1月28日正式啟動春節前最後一場全場8折大促，活動將持續至2月3日。這也是春節前力度最大的優惠活動，消費者可借此機會一站式備齊高品質超值年貨。

本次大促精準聚焦香港市民年夜飯籌備與走親訪友的核心需求，推出了一系列極具性價比的海味、零食與節慶食品。其中，天龍牌原生態鮮鮑、即用頂級遼刺參等高端海味產品，折後價格較香港其他超市低約20%，市場競爭力十足。

以天龍原生態鮮鮑20頭（12只裝300g）為例，原價HK$88，折後僅需HK$70.4；天龍牌原生態鮮鮑（6頭）原價HK$50，折後價HK$40；天龍即用頂級遼刺參（四頭）500g原價HK$450，折後價HK$360。這些優質海味能讓消費者以更實惠的價格，為年夜飯增添高端硬菜，輕松打造星級家宴。

除了高端海味，本次大促還涵蓋了豐富的節慶零食與傳統糕點。香港廣良興蛋卷、油角、笑口棗等經典港式年貨，Andi品牌開心果、腰果等堅果禮盒，以及發財年糕等應節食品，全部參與全場8折優惠。無論是家庭自用還是饋贈親友，都能找到心儀之選，傳遞新春祝福。

為進一步提升消費體驗，京東佳寶還將在2月6日至12日接棒推出「七鮮體驗周」活動。屆時，全港10家指定門店將同步開啟試吃體驗，消費者可現場品嘗京東自有品牌的明星產品：七鮮粟米蔬菜豬肉水餃與壓榨一級濃香花生油。

七鮮水餃主打「健康無添加防腐劑」，採用原粒新鮮粟米與細嫩豬肉制作，口感清爽；七鮮壓榨一級濃香花生油則嚴選優質花生，通過170層宣紙過濾和傳統炒香工藝，保留濃郁花生風味，活動期間5升裝花生油更推出HK$99推廣價，以親民價格讓更多家庭享受到高品質食用油。

京東佳寶相關負責人表示：「本次8折大促是農歷新年前最後一次讓利回饋，我們希望通過豐富的商品與貼心的體驗，為香港市民打造溫馨便捷的年貨採購場景。全場8折的力度貫穿整個備貨期，而七鮮體驗周則為節前採購加碼精彩體驗，確保消費者從年貨採購到新春歡聚都能享受到實惠與優質服務。」

消費者可前往京東佳寶各大門市參與相關活動。在這場消費盛宴中，既能以超值價格囤滿年貨，又能搶先體驗京東自有品牌的匠心品質，為即將到來的馬年春節增添滿滿的幸福感。