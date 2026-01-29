涉虛報工作經驗詐騙機電署發電工牌 公司東主與電工共20人被控串謀欺詐提堂

室內設計公司東主涉嫌串謀多名電工向機電工程署虛報工作經驗，詐騙機電署發出電工牌照。另有2名電工以類似手法詐騙機電署，一共20人遭廉政公署起訴串謀欺詐罪，今於觀塘裁判法院首度提堂。控方表示，公司東主及電工等18人的案件將轉介區域法院處理。署理主任裁判官鍾明新應申請，押後該案至4月16日，處理轉介程序。期間一眾被告獲准以5千元至1.5萬元等條件保釋。

20人分3案告串謀欺詐罪

涉案20人共分拆3案處理，首案被告包括59歲封德立，建一電力及室內設計公司(建一電力)東主；以及17名介乎37至66歲的電工，分別為溫炳雄、容友諒、麥國華、盧嘉亮、林壯復、鄧志豪、歐西慶、馮銳、黃傑瑜、李偉康、勞源益、方肇宏、文偉洛、許日舜、鍾志誠、許駿銘及陳俊英。

封德立被控共26項串謀欺詐罪，17名電工則各被控一項串謀欺詐罪。控罪指，封與上述17人和他人，於2018年至2024年間，共同串謀詐騙機電署，即不誠實地向機電署職員虛假地表示，上述17人曾分別受僱於建一電力及室內設計公司、青葉設計工程公司和永恆工程等公司，負責設計、安裝和維修工作，從而誘使機電署職員為及代表機電工程署署長，向該17人核准和發出電業工程人員A級註冊證明書。

被告羅偉明。何君健攝

被告葉文林。何君健攝

另兩案押後再訊

第二及第三宗案件被告分別為61歲電工羅偉明及39歲葉文林，他們各被控一項串謀欺詐罪。

控罪指，羅偉明於2023年12月7日至2024年2月7日期間，與賀志兵串謀詐騙機電署，即不誠實地向機電署職員虛假地表示該羅偉明於2016年11月至2023年11月期間受僱於青葉設計工程有限公司，負責安裝和維修工作，從而誘使機電署職員為及代表機電工程署署長，核准和發出一份電業工程人員A級註冊證明書。

葉文林則被控於2022年10月27日至2023年1月27日期間，與封德立和張熾標串謀詐騙機電署，即不誠實地向機電署職員虛假地表示葉文林於2016年9月至2022年10月期間受僱於通恒環保有限公司，負責設計、安裝和維修工作，從而誘使機電署職員為及代表機電工程署署長，核准和發出一份電業工程人員A級註冊證明書。

鍾官押後羅偉明的案件至3月20日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見，期間羅獲准以5千元保釋。葉文林的案件因同樣理由獲得押後至3月30日，他以5千元保釋。兩人均須定期報到以及不得接觸控方證人。

案件編號：KTCC185-187/2026

法庭記者：雷璟怡