粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放

「粵車南下」政策實施至今已逾一月，兩地駕駛習慣的差異仍是熱議話題。有香港網民在社交平台發文，指有粵車南下的車輛駛入梅窩並泊在公園內被村民報警。內地網民轉載有關的帖文，並指香港存在民間「糾察隊」，專門監察路面違規行為，尤其關注內地車輛在港的行車規範。

粵車南下車輛駛梅窩 泊禁局遭舉報

根據網民在facebook群組「車cam L」的帖文，指一輛粵車南下的車輛駛到梅窩，甚至將車輛泊入公園，結果被居民報警。有關的帖文附上兩張照片，一張見到有數名警察圍著有關的車輛，另外一張則放大車輛的車牌，清楚見到其香港牌由「FT」開頭，而「FT」字頭的車牌正是粵車南下的車輛。

內地網民轉述有關的貼文至社交平台「小紅書」表示，一輛黑色內地車輛因誤闖禁區及違例泊車，隨即被香港市民拍照「公審」並報警處理，有如「民間糾察隊」。該網民在貼文中解釋，香港設有多個「禁區」，例如邊境及旅遊區等，車輛必須事先申請通行證才能進入，類似深圳周末海邊旅遊區的交通管制。他強調，禁區前方通常設有明顯路牌，標明「非持有許可證汽車司機進入會被檢控」，駕駛者若忽略標誌而闖入，「被罵、被罰，都是不冤枉的」。他亦提醒「FT車友」，需要特別留意及互相知照相關資訊，一個好的政策，需要大家共同守護，尊重規則，才能做得更好。

有內地網民在社交平台發文指，香港存在民間「糾察隊」，專門監察路面違規行為。小紅書擷圖

港人發帖稱，一輛內地車輛被發現駛入大嶼山梅窩一帶禁區，更將車輛停泊於公園內。fb擷圖

車輛停在公園空地上，背景可見樹木及欄杆。fb圖片

發文者質疑「乜原來粵車南下都可以揸去梅窩咩」。fb圖片

港車北上被指亂駛 內地網民倡設糾察隊

貼文引發兩地網民激烈討論。有留言指出，港車在內地行駛亦可能出現違規情況，「內地同胞不計較這些而已，有些懸掛香港牌照的車開到江浙滬來了，這不也是違規」。更有網民反駁稱，港車在大陸「揸火箭咁快飛來飛去」，直指「好多人話南下車輛車品唔好，其實喺深圳大把港牌車亂咁揸車」。

不少內地網民表示支持香港民間監察行為，更希望內地也能成立類似「糾察隊」，建議「查一下港車北上的，大把亂停亂放」。更有留言直接呼籲「港車北上也需要一個糾察隊，受夠港車在大陸亂停違規了」。

違規屬個人行為 事前應查清規則

同時，亦有網民批評違規駕駛純屬個人行為，不應上升至地域標籤，強調既然要開車去香港，就應遵守當地交通規則，認為涉事車主違規屬個人行為，「别順带着其他人」。有留言則強調個人責任與事先準備的重要性，認為不清楚當地交通規則的情況下，更應該在當地官網查詢，而非隨便問人、自我判斷或「無腦」相信各種資訊。