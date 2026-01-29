屯馬綫2.1及3.8實施特別安排 紅磡站須對面月台轉車 料額外需時5分鐘

為配合屯馬綫紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，港鐵早前宣布將於今年2月1日及3月8日實施特別服務安排。在上述日子，屯馬綫全線將維持正常班次，惟行程需途經紅磡站的乘客，屆時需在該站前往對面月台轉車，以繼續行程，預料需時額外4至5分鐘。

屯馬綫紅磡站︱職員舉牌標示列車行駛方向

屆時，紅磡站屯馬綫月台將有職員舉起大型指示牌，清晰標明列車行駛方向，方便乘客辨識。港鐵亦會加派超過150名職員在紅磡站及屯馬綫沿線車站協助乘客。港鐵呼籲乘客留意及配合現場職員指引，為維持客流暢順及讓乘客有序轉車，紅磡站屯馬綫兩邊月台的列車將輪流到站，乘客或需在月台稍作等候方可繼續行程，港鐵建議乘客為轉車預留時間。

港鐵強調全線服務正常：站站有車坐

港鐵營運主管（屯馬綫、輕鐵及港鐵巴士）陳志雄表示，工程將於周六晚收車後開始，由於工程較複雜，當日全日只能維持一條路軌行車。他強調，屯馬綫當日仍會維持全線服務及正常班次，「站站都有車坐」。

陳志雄指，工程團隊在規劃時已設下多個檢查點，確保工程按計劃進行；若遇上不可預見的情況，港鐵會盡早向公眾公布，並提醒乘客調整行程。港鐵感謝乘客對這次特別服務安排的理解，並表示工程團隊已作詳細規劃及演練，務求按時完成工序及檢查。若因未能預期的情況而影響翌日（2月2日）屯馬綫的列車服務，港鐵將盡快公布及通知乘客，並作出相應車務安排，致力減低影響。

屯馬綫的第二次特別服務安排將於今年3月8日（星期日）實施，港鐵將繼續透過不同渠道提醒乘客留意相關安排。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒