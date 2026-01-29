Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！

社會
發佈時間：21:34 2026-01-29 HKT

由於六合彩連續三期無人中，多寶獎金累積至1900餘萬，若一注獨中，頭獎獎金達2600萬。今期六合彩今晚( 29日)攪珠，截止售票時間為晚上9時15分，總投注額逾6244萬元。

今期攪出號碼 : 6、9、12、14、35、44，特別號碼 : 11

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目有2個，分別是24及28，攪出12次，其次為6、11、15及17，各攪出10次。

《花木蘭》配樂因一句歌詞爆紅

據台灣網友在社交平台Threads的帖文，指在尾牙或抽獎前反覆播放迪士尼動畫《花木蘭》的配樂「以妳為榮」，就可以在抽獎活動中獎！網民分享不少中獎經過，包括抽到頭獎、現金、電風扇、IPhone 等。

《花木蘭》配樂「以妳為榮」為什機會變成中獎神曲？因為國語版中這首歌中有一句歌詞是「老祖宗 保佑我」，因此網民笑稱是「花家的黑魔法」。

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分別是：

 1.中環士丹利街賽馬會投注站 
地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 
中頭獎次數：47 
2.屯門市廣場賽馬會投注站 
地址：屯門市廣場第三期地段277號地下 
中頭獎次數：45 
3.荃灣青山道賽馬會投注站 
地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖 
中頭獎次數：41
4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站 
地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 
中頭獎次數：41 
5.上環干諾道西賽馬會投注站 
地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 
中頭獎次數：40
6.觀塘廣場賽馬會投注站 
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 
中頭獎次數：37 
7.九龍灣德福賽馬會投注站 
地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖 
中頭獎次數：35
8.大埔廣場賽馬會投注站 
地址：大埔廣場地下商場七號舖 
中頭獎次數：35 
9.上水石湖墟賽馬會投注站 
地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 
中頭獎次數：35 
10.大埔廣褔道賽馬會投注站 
地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 
中頭獎次數: 30
 

