每日雜誌‧人物誌｜深耕內地廿載護童成長 方卓祺守望生命傳火種

20多年前一段異國旅程，意外成為方卓祺（Jacky）與世界宣明會結緣、從此扎根內地服務的契機。從管理項目，到出任宣明會中國總幹事，他的足跡遍及甘肅、新疆及陝西等多個地區。在內地深耕20載，他不僅見證並參與無數兒童與家庭的生命轉變，亦深刻理解不同地區的需求。展望未來，他希望將中國在公益創新與社區發展的成功經驗，帶到「一帶一路」沿線國家，促進國際合作與交流。他亦致力推廣全面教育與數碼素養，讓更多兒童在安全、有支持的環境中茁壯成長。

方卓祺在內地服務超過20年，先後於甘肅、新疆和陝西西安等地區工作。

回想當年，Jacky並非一開始就投身公益工作。他憶述，大學主修數學，畢業後曾短暫執教鞭，「當時我想從事社會服務的工作，而數學與社會服務的連繫，就是老師。」然而，他發現自己並不滿足於單純的課堂教學，更渴望走出課室，接觸更真實的社會，於是毅然辭去教職，加入本地一間非牟利組織，專門服務失學及失業青年。

這份工作，讓他確認了投身社會服務的志向。但一段時間後，Jacky察覺到自己與擅於溝通、充滿熱誠的前線輔導同事相比，「反而更擅長後勤、支援、行政和管理」，更一度懷疑自己是否還適合繼續留在社福界。最終，他作出一個頗為「冒險」的決定——再次辭職，用一年時間獨自遊歷多個發展中國家，包括印度、土耳其、伊朗、阿富汗及巴基斯坦。

這趟沒有既定目的的旅程，卻成為他人生的轉捩點。在伊朗，他看到男性在巴士上自發讓座給所有女性；在阿富汗，戰後滿目瘡痍的城市中，人們卻以超乎想像的熱情接待外來者，甚至帶着幽默感繼續生活，「他們很堅強地生活，人的韌力和生命力，比我想像中還要強。」

方卓祺曾用一年時間遊歷多個發展中國家，圖為阿富汗。 受訪者提供

服務偏遠鄉村 與村民建情誼

這些經歷顛覆了他過往的認知，也促使他重新思考未來。回港後，基於對中國發展的關注，他於2003年選擇加入世界宣明會—中國，希望把自己在香港累積的經驗與網絡，投入內地有需要的兒童與家庭。

初到內地，Jacky服務的第一站是偏遠的甘肅。他笑言，當時的日常相當「分裂」——早上還在向村裏的婦女講解純母乳餵哺的知識，下午就要到在田間幫忙接枝。在城市長大的他說，「去到田裏根本分不清甚麼是粟米、稻田，甚麼是蘋果樹，對於我來說全部都是樹。」但這也讓他明白，發展工作若沒有紮實的在地知識，只會流於空談。

Jacky回憶道，在那個公益團體尚未普及的年代，曾被村民誤以為來自傳銷組織，唯有以行動證明，「不斷介紹我們在做甚麼，亦要做出成果，讓村民放心。」他與團隊通過不懈努力，從教育、衞生及經濟等多方面改善民生。他舉例說，甘肅靜寧縣盛產蘋果，為了增加經濟創收，宣明會協助果農改造蘋果樹，並推廣至不同鄉村，「做得有聲有色」；同時亦與地方政府合作，興建學校等基礎設施。

而他與地方官員及村民，亦在長期合作中建立深厚情誼。他說，當地城鎮官員知道他隻身來到甘肅服務，擔心他孤單，每逢中秋等佳節總會邀請他到家中一同過節；離開甘肅那天，村民們亦特意趕來縣城為他餞行，並送上紀念品。

甘肅靜寧縣盛產蘋果，宣明會協助果農改造蘋果樹，並推廣至不同鄉村。 受訪者提供

推動「兒童生態圈」介入機制

隨着經驗累積，他的角色由前線項目逐步轉向跨省及全國層面的管理工作。在Jacky的帶領下，宣明會在內地持續拓展社區及人道救援工作，當中尤為關注的，是因人口流動衍生的兒童問題。他指，留守兒童因父母外出打工，長期缺乏陪伴與情感支援；流動兒童隨父母進城，卻往往生活於城中村等魚龍混雜的環境，教育與安全保障不足；殘障兒童則同時面對復康資源匱乏、教育融合困難及社會歧視。

Jacky說，這些問題並非單一服務可以解決。因此，宣明會推動「兒童生態圈」的介入機制。第一圈是兒童本身，透過成長課程、情緒管理、抗逆力與性教育，提升自我保護能力；第二圈是家庭與照顧者，提供家庭教育與支援網絡；第三圈則是社區與制度，與街道辦合作成立兒童中心，及培訓專業社工進行高風險個案的篩查、評估與轉介。

方卓祺在一次探訪中認識輟學的少年「小李」（化名）。 受訪者提供

他分享，去年在貴陽跟隨兒童中心探訪時，遇到一名14歲輟學少年「小李」（化名）。當時的小李頭髮凌亂、性格內向，其獨居住所雜亂且瀰漫異味。因家庭破裂，他只靠生母及養父提供基本生活費，缺乏自理能力，三餐依賴外賣，甚至沒有床，只能睡在沙發上。

Jacky形容，小李長期遊走社區，風險極高，「他會認識甚麼人，會否有人對他有不好的意圖，都是一個很大的隱憂」。與小李接觸後，他發現小李很聰明，亦有天賦，但若缺乏引導，很容易誤入歧途。在兒童中心及社工介入後，小李逐步改善生活能力，亦重新與人建立連結。

方卓祺希望將中國公益創新的成功經驗，帶到「一帶一路」沿線國家。

冀成功經驗帶到「一帶一路」國家

服務逾廿載，Jacky心中那團火依然未滅。雖然因為擔任宣明會中國總幹事，減少了到前線的時間，但每一次探訪，他都格外珍惜，細心觀察，回應孩子的需要，並思考如何把國際間成熟的技術、制度、人才與專業標準，轉化為切合內地處境的公益實踐，「有些事如果宣明會不做，就沒有人會做。」

展望未來，他期望把中國在公益及社區發展上的經驗，例如科技應用與救災模式，帶到「一帶一路」沿線國家，推動國際交流與合作。同時，他亦希望進一步推動全面性教育與數碼素養教育，協助兒童建立自我保護能力，減少網絡欺凌與潛在傷害。

他強調，會繼續優化宣明會的社會服務項目，「希望能夠（為內地公益）提供標準，並將這個影響力擴大，不只是服務一個社區，我們希望能夠服務一個省份，甚至全國。」

方卓祺格外珍惜前線探訪，希望回應孩子的需要。 受訪者提供

宣明會在內地拓展社區及人道救援工作，包括兒童保護、發展及培訓等。 受訪者提供

幸得家人照顧父母 無後顧之憂內地生根

長年扎根內地，Jacky說離不開家人的支持，讓他無後顧之憂，全心投入服務工作。他亦寄語有志到內地或投身公益工作的年輕人，要親身走進當地感受與了解。

Jacky表示，由於工作性質，每年只能回港1、2次，每次停留2至3星期。他笑言，父母在某程度上成了「留守父母」，幸好有兄弟姊妹在旁照顧，讓他能安心投入工作。

他目前駐於陝西，並於內地落地生根，建立自己的家庭。他說，太太同樣是香港人，曾在世界宣明會工作，因此對他的工作非常理解並給予全力支持。

方卓祺一家目前定居內地。 受訪者提供

談及孩子的教育，他坦言曾與太太討論是否讓孩子留在內地讀書，擔心將來難以銜接香港課程，「最後決定繼續留在內地，讓小朋友在這裏成長，這也是個很大膽的決定。」Jacky認為，只有真正融入當地生活，才能立體地理解社會發展與需求。

他呼籲有志到內地服務的年輕人，要親身深入了解當地，不只看到困難與需要，也要看到當地人的優點與潛力，「看到他們有甚麼強項，有甚麼是可以發揮、加強的。」同時，也應總結經驗，為未來的服務方向作更周全的規劃。

記者：潘明卉