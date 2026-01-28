Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日關係｜本地旅行社 :接10多顧客查詢退團 冀航空公司仿内地做法延長免費退改

社會
更新時間：21:29 2026-01-28 HKT
發佈時間：21:29 2026-01-28 HKT

中日關係持續緊張，下月有49條航線取消全部航班，多家内地航空公司延長中日航線免費退改安排。本地旅行社縱橫遊反映，近日接獲10多名顧客查詢退團，冀本港航空公司跟隨國内做法。國泰航空表示，若顧客直接預訂航班，會盡量彈性處理和提供協助。大灣區航空則稱，客戶如需更改或取消機票，會按現有程序處理及盡量提供協助。

中國國航、東方航空及南方航空本周一（26日）宣布，延長免費退改來往日本航班機票安排至今年10月24日。廈門航空、山東航空等較小型的航空公司亦公布類似安排。

縱橫遊 : 近日接獲10多名顧客查詢退團

縱橫遊常務董事袁振寧表示，自去年11月内地呼籲國民避免赴日，本港包團赴日的學校、社團、公司幾近絕跡，多轉往國内、韓國、新加坡等「一些與國家沒有政治爭拗的地方」。他稱，近日接獲10多名顧客查詢退團，部份人持香港簽證身份書，「他們通常說見到新聞，中央呼籲避免前往日本。我估計他們可能是公務員，或中資公司僱員，通常因職位不方便（而想退團）。 」

袁冀本港航空公司跟隨國内做法，酌情讓客人更改或取消機票，「客人看到新聞，很正常有部分人不想去（日本），或收到訊息說不應該去。如果旅行社說不能退款，其實前綫同事很為難。」他又說，上周曾向日本觀光局了解，料今年首三個月港人赴日人次按年跌5至10%，而日方正研究如何加強宣傳，「他們仍很想香港人去，因為港人消費很高，亦相對很多地區了解日本文化，知道規矩。」

國泰 : 盡量彈性處理和提供協助

國泰航空回覆本網查詢指，經由國泰航空直接預訂航班的顧客，如有需要請聯絡顧客服務團隊，會盡量彈性處理和提供協助；經由其他途徑預訂的顧客，請聯絡相關旅行代理跟進。

大灣區航空表示，客戶如有需要，可聯絡客戶服務中心。至於經其他途徑訂票的客戶，請直接聯絡相關旅行社代理跟進。

記者：蕭博禧

