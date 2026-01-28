巴士安全帶︱黃仕進：強制佩戴與大埔車禍報告建議不相關 稱有安全帶不用反淪擺設

巴士乘客強制佩戴安全帶新法例引起爭議，對於大埔巴士車禍報告中並無提出強制巴士安裝安全帶和強制乘客佩戴安全帶，以及有意見認為巴士企位安全問題更大，交諮會主席黃仕進認為，新例與報告有否建議不大相關，安全帶對保障乘客安全沒有爭議，「唔需要爭論報告有否建議」，而政府現有與巴士公司研究在巴士扶手和地氈方面，增加巴士企位的安全，但認為企位的安排不應影響座位安全帶保障安全的事實。

任何事物都有磨合期

他又指，安全帶是一個好好的設施，若乘客不使用，反成為擺設。他又指，過往私家車、的士強制佩戴安全帶的法例實施時，亦遇到反彈，但現時市民已成習慣，而巴士乘客每天有數百萬人次，不可能即時改變所有人習慣，任何事物都有磨合期，希望立法後市民知道使用安全帶對其安全有保障，並相信警方的執法行動會適當。

相關新聞：

巴士安全帶︱交諮會支持法例延伸至其他車種 黃仕進：乘客安全應放首位

巴士安全帶︱遇意外無扣安全帶保險點計？保險業聯會：未盡保護責任 賠償或打折

巴士安全帶｜陳美寶：法例初心保障市民生命 承諾跟進裝置問題促改善

法例是否諮詢不足 黃仕進：唔會咁睇

對於法例是否諮詢不足，黃仕進表示「唔會咁睇」，他指法例通過前已經一定討論，不同持份者和立法會議員均有參與，但法例通過到正式生效之間有時間差，反對者再次發聲，但不會因此要再作諮詢。但他相信，政府每天都會收到市民就政策的意見。

他續稱，安全帶保障乘客無從爭辯，尤其是巴士，過往有多宗意外涉巴士，更包括翻車，如無安全帶，會將乘客抛離座位，甚或抛出車外。他形容，安全帶是很好的設施，如市民不使用，不會發揮其功效，現時很多巴士都有安全帶，屬於幸運，希望市民好好珍惜巴士安全帶這項設施。

另外，政府建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期，由3年減至1年，即「一年一檢」方可續領牌照。政府亦同時建議提高商用車司機視覺能力的要求，以涵蓋「視力」和「視野」，並增加例如聽力等要求。

黃仕進表示，大部分司機均可通過測試，只有部分例如眼鏡度數不準確的小問題，屬容易更正，而「一年一檢」更頻繁檢查，可鼓勵司機關注體格，及早接受治療，令身體更健康，使其工作年齡加長。

記者：曾偉龍