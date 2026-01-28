撞車黨進化？輕微或沒碰撞亦索天價賠償 保險業教路勿私下和解免傾家蕩產

本港出現無良撞車「索償黨」。日前有電視節目報道，多宗輕微交通意外演變成「天價」索償事件，部分甚至沒有與汽車發生碰撞。保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問，指近期「碰瓷」騙案出現「進化級」手法，已演變至無實際碰撞車輛亦進行民事索償，索償金額高達數十萬。提醒事主切勿自認倒楣而選擇認罪了事或私下和解，忽略後續天價賠償，在完全沒有犯錯下成為受害者，承受巨大精神及金錢壓力。

劉佩玲指出，汽車保險詐騙無日無之，參考國際數據，在成熟的保險市場中「每賠償100蚊即有10至15蚊落入詐騙者手上」。又指出，全港有逾九十萬輛領牌車輛，形容情況如「九十多萬塊豬肉在街上被人魚肉」。

保險詐騙猖獗 舉證困難致檢控率低

劉佩玲形容騙徒手法層出不窮，即使保險公司設專人調查，亦是「道高一尺，魔高一丈」。加上此類案件在港難以入罪，主要因缺乏專門針對保險詐騙的法例，執法部門多以盜竊罪起訴，惟其舉證標準未必能涵蓋複雜的詐騙手法。

劉佩玲形容近期「碰瓷」騙案出現「進化級」手法，已演變至無需實際碰撞車輛進行索償，如事主在「cut線」時後車突然靠近並急煞，事後收到警方定額罰款告票，在自認倒楣後選擇認罪了事，卻忽略後續所謂「被害人」利用民事索償，提出數十萬的巨額賠償，無辜車主在完全沒有犯錯的情況下成為受害者，承受巨大精神及金錢壓力。

「碰瓷」手法多樣 索償達數十萬

劉佩玲解釋，香港的汽車保險主要分為「第三者責任保險」（三保）及俗稱「全保」的汽車保險。騙徒常利用民事索償，就醫藥費、精神損失、誤工費，甚至身體檢查及保健品等提出巨額索償，金額可達數十萬元。她強調，所謂「事故」並無出現任何碰撞，因此認為所有索償都是不合理的。

勿節省數千元「無索償折扣」 冒被索償數十萬元風險

劉佩玲提醒車主即使遇上沒有實際碰撞的「碰瓷」詐騙，亦應立即通知保險公司妥善保存行車記錄儀（車Cam）片段，如當時遺忘亦可收到法庭傳票或警方通知書的14天內通知，切勿為節省數千元的「無索償折扣」（NCD），而冒上被索償數十萬元的風險。因保險公司擁有處理索償的專業知識和經驗，能代表事主與對方的律師交涉，審查索償項目的合理性，並避免法律訴訟過程漫長及不斷累積的高昂律師費。如最終證實無需索償，也可向保險公司申請取回NCD，呼籲切勿因小失大。

簽署和解書 對方仍可事後反悔

至於發生碰撞後應否與對方私下和解，劉佩玲強調發生碰撞後涉及人命傷亡，就必須立即報警；若只涉輕微碰撞，即使對方同意和解，亦應記下其車牌、電話及保險公司資料。她續指，即使簽署了和解書，對方仍可能在事後反悔並提出法律訴訟，因本港民事索償，涉及人身傷亡時效為3年，而財物損毀則為6年，私下和解並不等同事件終結。

保險業聯會與香港律師公會正就事件進行商討，聯會已透過社交媒體，發布指引教育車主，若不幸遇上同類事件時應如何應對。劉佩玲更指出，聯會設立了預防保險詐騙偵測系統，供車主查詢相關資料。

記者：李健威

攝影：何君健