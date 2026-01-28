迷策略推專業級藏卡保管庫「Grade10 保管庫」 設真偽認證及機構審核 融合區塊鏈技術確保藏卡資產安全

亞洲上市的數字資產企業「迷策略（MemeStrategy）」今（28日）宣布，推出專為收藏家及卡商設計的高級藏卡保管服務「Grade10 保管庫」，成為亞洲首家由上市公司推出的專業級藏卡保管服務。此服務結合博物館級的全方位安全保障、權威真偽認證及獨立機構審核，並融合區塊鏈數字認證技術，為高價值藏卡提供前所未有的驗證保障與資產管理方案。

迷策略繼2025年底成功收購知名藏卡品牌Grade10後，隨即設立「Grade10 保管庫」，並和國際頂尖藝術品運輸與保管機構Crown Fine Art合作。所有經Grade10核實的藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解決現時藏卡市場面臨的三大核心痛點，包括實體資產安全、真偽驗證不便、缺乏數字管理。

四大核心優勢：由上市公司主導的機構級解決方案

為回應市場需求，迷策略透過 「Grade10 保管庫」建立一套涵蓋實體保管、專業鑑定、區塊鏈認證與遠程管理的完整生態系統，並具備四大核心優勢，一是24/7保管恆溫控濕，提升資產保障。所有藏卡均存放於由全球知名保管機構Crown Fine Art營運，其於全球多地均擁有具國際認證標準的博物館級保管庫，配備恆溫控濕、防火防盜及24小時監控系統，大幅降低實體損失風險，為藏家提供安心保障。

二是權威真偽認證輔以數字化存檔，提升認受性每張入庫藏卡均由專業團隊進行真偽鑑定、編目及高解析度攝影記錄，建立不可篡改的數字檔案，相當於為藏卡頒發「身份證明」。「Grade10 保管庫」的藏卡在入庫前會先進行一系列的認證及記錄，能有效降低交易摩擦，提升藏卡於拍賣行與交易平台的流通效率與認受性。

三是區塊鏈賦能，實現不可篡改的擁有權。透過迷策略於 Solana 區塊鏈上的實體資產代幣化（RWA）系統，Grade10 為每張藏卡鑄造獨一無二的「數碼孿生」（Digital Twin），永久記錄其來源、交易歷史與當前擁有權，確保資訊透明、可追溯及不可篡改，為抵押、分拆持有及流動性池等未來金融化應用奠定基礎。

四是便利藏家遠程管理資產，權威機構審核。用戶可隨時透過個人專屬的Grade10數字藏卡帳戶，即時查閱藏品狀態、歷史紀錄與區塊鏈憑證，無需親自接觸實物，兼顧安全性與便捷性，實現真正的「數字化資產管理」。權威審核機構會定期審核「Grade10 保管庫」，以提供更可靠保障。

迷策略將區塊鏈技術深度融入實體資產管理體系

迷策略行政總裁陳展程表示，近年來收藏品市場持續升溫，藏家角色已從愛好者轉型為文化資產的持有者。對於高價值藏卡而言，資產真實性、可追溯性與安全性，已成為藏家最重視的核心議題。

「Grade10 保管庫」的正式推出，標誌著迷策略將區塊鏈技術深度融入實體資產管理體系，是公司在文化資產數字化與金融化領域的重要戰略佈局。由上市公司所建立的專業保管庫，確保每張高價值藏卡皆能享有機構級安全保障、權威真偽認證，以及基於區塊鏈的透明化所有權紀錄。透過此舉，公司旨在同步提升藏卡的資產流動性與市場信任度，推動收藏產業朝向更透明、可信及高效的方向發展。

首階段為受邀獨家入庫 即獲龍頭卡商支持

為確保服務品質與行業影響力，「Grade10 保管庫」在推出初期採用「邀請制」，僅限獲選的合作夥伴及收藏家使用，目前已確認參與的卡商包括內地最大藏卡交易平台 PokeColor、香港龍頭卡商Card Express、HobbyX，以及Home-run等。首批受邀卡商可免費將其經PSA、CGC、SGC或BGS等權威評級機構認證的藏卡入庫，率先享用 Grade10提供的機構級存儲及代幣化服務。

該計劃將提供全方位的專屬支援服務，確保藏家入庫流程順暢無憂。所有入庫藏卡均先由Grade10安排專業團隊進行真偽鑑定；隨後再進行數字化認證及代幣化程序，透過多重保障機制，全面提升資產的安全性與價值。為推廣這項高端存庫服務，Grade10將藉由其在香港及亞洲多個城市舉辦的藏卡展覽活動，積極拓展市場，不僅吸引更多收藏家參與，更致力凝聚藏卡愛好者，打造蓬勃發展的卡牌文化生態圈。