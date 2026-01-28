Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永賢與新加坡發展部長徐芳達交流房屋政策 視察簡約公屋兼於彩虹邨打卡

社會
更新時間：16:27 2026-01-28 HKT
香港與新加坡在房屋政策上向來交流密切，房屋局局長何永賢今（28日）在社交平台發文，表示自己昨( 27日 )與新加坡國家發展部長徐芳達會面交流房屋政策，就如何構建房屋階梯、快速興建簡約公屋、推動「簡樸房」規管及重建老舊公屋等議題分享香港經驗，並了解新加坡的房屋發展。何永賢期望未來繼續與新加坡密切交流，在經驗互享中更好地推動建築科技應用、房屋政策發展。

一行人漫步屋邨 彩虹邨打卡合照留念

何永賢指，一行人還實地參觀彩興簡約公屋，了解這個打破香港高層建築興建速度紀錄的項目，如何為基層市民提供改變生活的機會。除了聽取建築團隊分享技術，也沿路看到項目內的社福支援，並上到單位了解相關配置，看看如何簡約但實際地支援市民所需。

他們其後再去到彩虹邨，並在「彩虹生活館」分享推動重建工作，包括以社區服務隊進行解說、與居民互動，透過工作坊、活動等了解居民想法，更好地推展「再建彩虹」工作。何永賢也和徐芳達等人在彩虹邨打卡位合照留念，一邊漫步屋邨，而他們也一邊說屋邨氛圍親切，令他們也想起新加坡的房屋。

圖片：何永賢FB

 

