港燈135周年｜推「光影與傳承」之旅 辦導賞團讓市民了解電力發展撫今追昔

港燈最新推出城市散步路線 ——「港燈『光影與傳承』之旅」，10多位在不同成長階段曾在灣仔留下青春足跡與人生片段的灣仔「街坊」，在剛過去的星期六（24日）參與該導賞團，重拾昔日回憶外，亦發掘灣仔今昔的小故事。

旅程由最新設立的「港燈135周年歷史展示廊」展開

旅程由灣仔堅尼地道港燈中心內最新設立的「港燈135周年歷史展示廊」展開。逾百年歷史的機械電表、分為「粗、幼電」的舊式電費單、在近百年前流行的街燈部件等被真實使用過的展品，彷彿喚起參觀者「當年今日」的情懷，將眾人帶回那個電力初現、城市初亮的年代。另一邊的現代化光影流動電子互動裝置，細訴港燈超過135年的流金歲月，印證公司自1889年1月24日正式成立，為港島帶來電力，隨時代脈動，一步步走向智能化的發展軌跡。

導賞團其後遊走灣仔日街、月街與星街，穿梭香港第一座發電廠 ——「港燈灣仔發電廠」舊址 ，尋找往日的足跡，探索電力與城市發展的起點。參加者可以親身體會到，照亮香港的，從來不只是電力，還有一代又一代為這座城市默默守護光明的人和事。

穿過灣仔洪聖廟的紅牆與木樑，從舊城格局回望當年城市規劃的智慧，亦感受文化底蘊相承的沉穩。廟門前一對刻在石柱上的對聯，「古廟街新 海晏河清歌聖德」、「下環抒困 民康物阜被王恩」，細訴著灣仔舊日曾被稱作「下環」的一段舊記憶。

旅程最後在中環愛丁堡廣場劃上句點，8款跨越年代的電街燈，透過展現屬於不同時代的輪廓，共同成就了香港獨有的城市風貌演進。

參加者: 看到昔日電表、舊電費單等實物 好像一下子回到從前

在灣仔土生土長、來自循道衛理灣仔長者服務中心的郭先生和太太，分享參加首團「光影與傳承」之旅後的感受 ：「我從小在灣仔長大，對社區的歷史略有了解，想不到街巷之間還藏着不少被忽略的故事。從未知道日街、月街和星街竟是香港首座發電廠的舊址，現對熟悉的街區也多了一份新的理解。看到昔日電表、舊電費單等實物，好像一下子回到從前，既親切又懷舊。」

相關新聞:

遊走歷史展示廊和城市秘境 探索城市與電力的無形連結

一同參與導賞團的中心社工姚姑娘表示，導賞團以電力為主題，具新鮮感且與一般城市導賞截然不同：「老友記今次收穫滿滿、非常投入，特別是許多人都是灣仔老街坊，對路線特別有共鳴。行程內容豐富，讓大家認識許多鮮為人知的城市故事，也更深刻體會電力在香港發展中的角色。這不只是一趟散步，更是一場重新認識城市的旅程。」

港燈一直致力提供世界級可靠的電力供應，推動香港經濟發展和可持續未來。「港燈『光影與傳承』之旅」是港燈超過135年歷史的速寫，旨在讓市民大眾在真實場景中了解港燈如何與城市並肩前行，以具體和生活化方式呈現電力與城市之間的互動關係。

導賞團每月舉行一次，接受各大機構及團體申請，費用全免。詳情請瀏覽活動網站。

