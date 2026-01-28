Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜中午氣溫較昨日普遍低4-6℃ 周六降溫有薄霧陣雨 2.1一區低見10℃

社會
更新時間：15:41 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:41 2026-01-28 HKT

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日低4至6度左右。根據天文台9天天氣預報，周四至周六濕度高，周五(30日)及周六(31日)濕度最高達95%，有一兩陣雨，周六更有薄霧，而周日(2月1日)則氣溫轉涼，最低氣溫只有14度，打鼓嶺更低見10度。

周五有雨及霧 周日氣溫降至14度 

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，而受一道廣闊雲帶影響，該區有一兩陣雨。預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下週初該區顯著轉涼，天色較為明朗。根據天文台9天天氣預測，明天氣溫介乎17至20度，大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。吹東風5級，離岸及高地間中6級。周五最低氣溫稍為回升至18度，最高氣溫為20度；大致多雲，有一兩陣雨。而周六則氣溫介乎16至21度，多雲，有一兩陣雨。初時沿岸有薄霧，晚上天氣轉涼。周日降溫至14度，最高氣溫也只有1字頭至19度，大致多雲。早上相當清涼，日間部分時間天色明朗，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

天文台又表示，隨著該季候風在下周中後期逐漸被偏東氣流取代，廣東地區氣溫逐步回升。根據天文台9天天氣預報，下周一(2月2日)起氣溫逐步回升，周一最低氣溫15度，最高氣溫重見2字頭，有20度，下周三(2月4日)及下周四(2月5日)最低氣溫有17度，最高氣溫則分別是21及22度。
 

