去年錄15,877宗網絡安全事故 按年增27%創新高 「代理式AI」增洩密風險

香港生產力促進局轄下的香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）今日（1月28日）發表年度「香港網絡安全展望2026」。數據顯示，本港去年錄得15,877宗網安事故，按年上升27%，創下歷年新高，其中網絡釣魚攻擊佔整體事故57%，因為生成式AI令釣魚訊息更具真實感及難以辨識，進一步加劇網絡安全風險。釣魚攻擊場景亦正由傳統電郵蔓延至社交媒體或即時通訊平台，其中WhatsApp和加密貨幣平台分別有34%及18%。同時，易受攻擊系統的個案亦較去年上升逾3.5倍，達2,328宗，佔整體事故15%，顯示系統配置錯誤及未及時修補漏洞。至於殭屍網絡（Botnet）個案佔約18%，與去年相若。

企業依賴外判服務或成安全缺口

報告同時預測2026年將有五大網絡安全風險浮現，其中有三項涉及AI應用，包括AI驅動的網絡攻擊與「代理式AI」風險，因「代理式AI」可在無需人手操作情況下自行採取行動，有機會在黑客入侵後自動執行惡意指令，難以防範。而隨AI日漸普及應用，企業缺乏內部AI管治框架的情況下，客戶資訊、合約內容等敏感資料可能因員工誤用公共AI平台而外洩。而隨辦公或客服機械人等AI設備興起，陸續進入營運環節，亦會暴露一些潛在風險，執行危險動作，進一步延伸並影響現實世界。

另外，企業在業務過程中越來越依賴外判服務及第三方平台處理業務流程，有機會有供應鏈漏洞及第三方安全缺口。而企業過度依賴雲端基礎設施，亦可能導致因單一故障點而中斷營運。

黎少斌指，廠家應限制機械人可以執行危險指令，防範於萌芽階段。曾偉龍攝

中小企增聘網安人手較保守

HKCERT同時發表「香港企業網絡安全現況」研究結果，於去年10月至11月期間訪問622間企業及50間網絡安全服務供應商，顯示71%企業有設網絡安全人手，當中有67%中小企有員工負責網絡安全，大企業有則有95%。但在技術應用層面及資源投放方面，有41%大企表示網絡安全資源有按年增加，但只有13%中小企有按年增加投放。網絡保安指引或守則方面，只有34%公司表示去年曾作更新。而展望未來12個月，中小企在增聘網安人手（中小企5%、大企15%）、培訓（中小企13%、大企38%）、預算（中小企13%、大企36%）等方面的規劃較為保守。

另外，有35%使用AI的企業表示會輸入公司資料至AI工具，顯示本地整體防禦能力及AI管治意識不足。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示：中小企在資源和認知上的限制，令他們未必充分了解網絡安全潛在風險，而供應鏈攻擊已成為企業安全防線中最脆弱的一環，即使企業本身的防護措施完善，單一合作方的漏洞足以引發連鎖危機。

建議企業將AI雲端設於公司內部

他又留意到AI趨勢將帶來更多風險，舉例黑客可利用仿真度高的假網站，引誘代理式AI輸入員工帳號和假密碼。他又指，雖暫不清楚企業使用代理式AI的程度，但現時已分別有48%中小企和80%大企有使用AI，使用AI是不能逆轉且不應迴避的趨勢，中小企使用時可考慮不同手段降低風險。他舉例，中小企運用AI處理報價單時，可考慮輸入非真實的數據，待AI完成工作後才用人手修改數據，「係會冇得提升100%效率，但得80%，嗰20%換取安全」。他又建議企業可以將AI雲端設於公司內部，令資料不會外洩。

機械人方面，黎表示，現時本港商業使用機械人未算普遍，故風險未算高，但不排除有黑客入侵清潔機械人，並在人流多的地方高速行走，廠家應限制機械人可以執行危險指令，防範於萌芽階段。

他特別提出，即使現時很多企業有網絡安全守則，但不少員工仍會自行將公司資料輸入AI等工具，導致外洩風險，建議企業加強由上而下的指令規範員工。

記者：曾偉龍

