海心公園傷人案｜無業男被加控至兩項傷人罪 案件將交付高院處理

31歲無業男涉嫌於去年10月，在紅磡海心公園持刀襲擊兩名男子，其後逃離現場，被警方在附近公廁緝拿歸案。無業男早前被控一項有意圖而傷人罪，今於九龍城裁判法院被加控多一項相同罪名。控方索取律政司意見後，認為案件應交付高等法院處理。裁判官莫子聰遂應申請，將案件押後至3月9日於東區裁判法院作交付程序。被告沒有保釋申請，續須還押。

被告韓國忠，原被控一項有意圖而傷人罪，今被加控至兩項相同罪名。他被控於2025年10月4日，在香港九龍土瓜灣旭日街海心公園內，分別意圖使霍偉東及甄逸軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害霍及甄。

案件編號：KCCC2681/2025

法庭記者：雷璟怡