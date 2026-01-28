公屋滋擾︱過去3年接1.9萬投訴 僅11宗被終止租約 寶田邨成重災區 即睇投訴最多十大屋邨
更新時間：12:21 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:21 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:21 2026-01-28 HKT
公共屋邨住戶滋擾鄰居個案屢見不鮮，房署已採取一系列措施處理，惟投訴個案數目並未有顯著減少。房屋局局長何永賢回覆經民聯立法會議員劉業強書面質詢時強調，「扣分制」目的是提高租戶意識從而作出改善，而非逐出租戶。
公屋鄰居滋擾︱過去3年1.9萬宗滋擾鄰居投訴 11宗因而終止租約
根據當局數字，過去三年（2023至2025年），房屋署共收到19,000宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴，平均每年約6,300宗，當中有11宗因違反與滋擾相關的扣分制項目及租約條款而被終止租約。
相關新聞：
大興邨斬人｜樓上惡鄰曾鑽穿地板淋臭液被捕 惟未悔改終釀血案 街坊猶有餘悸
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
噪音滋擾佔近六成 其他包括養狗、言語騷擾
同期19,000宗個案當中，噪音滋擾最多，佔約11,000宗；其次是在單位窗、露台、樓宇外牆等放置滴水物件／養狗／言語騷擾等，佔約5,000宗；而單純冷氣機滴水，已有3,000宗；單位內積存垃圾則有70宗。
屯門寶田邨佔270宗投訴 冠絕全港屋邨
房屋署亦提供2025年接獲最多滋擾查詢和投訴的十條公共屋邨及其個案數目。當中，屯門寶田邨有270宗，成全港最多；青衣長青邨和觀塘秀茂坪邨分別排第二和第三，分別有180宗和170宗。另外，西貢區的不容忽視，同屬將軍澳的厚德邨、健明邨、尚德邨共有370宗。
何永賢表示，本着「情理法」兼備原則，並為給予租戶糾正不良習慣的機會，扣分制設有警告機制，署方會先向觸犯指定相關不當行為的租戶發出書面警告；如果租戶在書面警告發出後的兩年內再次觸犯同一項不當行為，便會扣分。如公屋租戶在兩年內被扣分數累計達16分，其租約會被終止。
▼即睇鄰居滋擾投訴最多十大屋邨▼
|地區
|公共屋邨
|個案數目 (約)
(佔屋邨人口百分比)
|葵青區
|長青邨
|180 (1.13%)
|大窩口邨
|120 (0.62%)
|觀塘區
|秀茂坪邨
|170 (0.51%)
|油麗邨
|150 (0.71%)
|西貢區
|厚德邨
|140 (1.21%)
|健明邨
|120 (0.66%)
|尚德邨
|110 (0.71%)
|南區
|華富(一)邨
|130 (1.09%)
|屯門區
|寶田邨
|270 (2.9%)
|黃大仙區
|橫頭磡邨
|140 (0.88%)
最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
2026-01-27 12:38 HKT
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
2026-01-27 12:28 HKT