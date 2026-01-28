公屋滋擾︱過去3年接1.9萬投訴 僅11宗被終止租約 寶田邨成重災區 即睇投訴最多十大屋邨

公共屋邨住戶滋擾鄰居個案屢見不鮮，房署已採取一系列措施處理，惟投訴個案數目並未有顯著減少。房屋局局長何永賢回覆經民聯立法會議員劉業強書面質詢時強調，「扣分制」目的是提高租戶意識從而作出改善，而非逐出租戶。

公屋鄰居滋擾︱過去3年1.9萬宗滋擾鄰居投訴 11宗因而終止租約

根據當局數字，過去三年（2023至2025年），房屋署共收到19,000宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴，平均每年約6,300宗，當中有11宗因違反與滋擾相關的扣分制項目及租約條款而被終止租約。

相關新聞：

大興邨斬人｜樓上惡鄰曾鑽穿地板淋臭液被捕 惟未悔改終釀血案 街坊猶有餘悸

東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡

噪音滋擾佔近六成 其他包括養狗、言語騷擾

同期19,000宗個案當中，噪音滋擾最多，佔約11,000宗；其次是在單位窗、露台、樓宇外牆等放置滴水物件／養狗／言語騷擾等，佔約5,000宗；而單純冷氣機滴水，已有3,000宗；單位內積存垃圾則有70宗。

屯門寶田邨佔270宗投訴 冠絕全港屋邨

房屋署亦提供2025年接獲最多滋擾查詢和投訴的十條公共屋邨及其個案數目。當中，屯門寶田邨有270宗，成全港最多；青衣長青邨和觀塘秀茂坪邨分別排第二和第三，分別有180宗和170宗。另外，西貢區的不容忽視，同屬將軍澳的厚德邨、健明邨、尚德邨共有370宗。

何永賢表示，本着「情理法」兼備原則，並為給予租戶糾正不良習慣的機會，扣分制設有警告機制，署方會先向觸犯指定相關不當行為的租戶發出書面警告；如果租戶在書面警告發出後的兩年內再次觸犯同一項不當行為，便會扣分。如公屋租戶在兩年內被扣分數累計達16分，其租約會被終止。

▼即睇鄰居滋擾投訴最多十大屋邨▼