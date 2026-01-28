Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾國衞前列腺癌指數持續上升 有醫生稱初期無病徵 50歲以後應定期檢查

政制及內地事務局局長曾國衞披露自己的前列腺特異抗原指數（PSA）長期超過11。有專科醫生稱，PSA如高於4，便需提高警覺，但並不代表一定患上癌症，惟前列腺癌初期沒有病徵，50歲以上男性應定期進行相關檢查。

前列腺癌為本港男性第3大癌症殺手，獨立股評人David Webb早前亦因轉移性前列腺癌辭世，而美國前總統拜登亦被診斷患有轉移性前列腺癌。

泌尿科專科醫生楊協和表示，PSA如高於4便需提高警覺，但並不代表一定患上癌症，亦可能因前列腺肥大等其他原因導致，病人需進一步進行前列腺磁力共振掃描（MRI)，以確認有無出現特異病變，如有需要，則會抽取組織化驗。

楊協和提醒，年滿50歲男性應定期檢查PSA，有家族病史人士更需提早檢驗。他強調，前列腺癌發病初期不會有明顯病徵，若及早發現介入治療，康復機率會較高，但如果已屬晚期，可能需要通過荷爾蒙等治療處理。

中文大學醫學院泌尿外科副教授趙家鋒亦指出，PSA指數高於4屬不正常，數值愈高，患上前列腺癌的機率愈大，但指數升高亦可能源於前列腺良性增生等。他建議病人若指數升高，應盡快求醫評估，作進一步檢測。他指，目前並無有效預防前列腺癌的方法，建議男性在50歲左右每兩年檢測PSA。他期望本港能推廣前列腺癌篩查計劃，讓患者及早發現病情並接受治療。

