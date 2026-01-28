消防處推出「樓宇應急先鋒」計劃 鼓勵物業管理人員參與

物業管理業界在提升樓宇消防安全、保養消防裝置及設備以及向居民宣揚防災信息等方面的角色不可或缺。消防處推出「樓宇應急先鋒」計劃，以廣受歡迎的「社區應急先鋒」計劃為藍本，加入更豐富的大廈防災應急知識與實踐內容，為物業管理人員提供培訓，建立全方位社區自救體系，協助他們在火災發生初期即時作出正確應變，並講解保持大廈消防裝置及設備在有效操作狀態的重要性。



防火及應急知識並重 精準針對物管業界需要



消防處高級消防區長（公眾安全及傳訊）盧長威指出，新計劃內容的「應急篇」旨在教授大廈管理人員在火警時如何迅速應對，以及為住戶逃生時提供最適切的協助。盧長威說：「其實遇上火警時致電999求助都有技巧，如可以及時提供火警發生的精準位置和現場資訊，對縮短消防處人員到場展開救援的時間有莫大幫助。課程導師會講解這類型的實用知識，提升物業管理人員在火警發生初期的處理效率。」

消防處高級消防區長（公眾安全及傳訊）盧長威介紹消防處最新推出的「樓宇應急先鋒」計劃，鼓勵物管業界踴躍參與。

盧長威又介紹課程內新增「防火篇」的內容，強調物業管理人員更主動地減低消防隱患的重要性：「後樓梯有雜物阻塞或是防煙門經常被楔開等情況，都會妨礙居民在火警時安全逃生。我們期望培訓學員更主動地消除這些隱患，有需要時向消防處舉報。」

時刻保持消防裝置及設備在有效操作狀態，對大廈整體消防安全尤其重要。盧長威指出，課程導師會指導學員檢查消防喉轆、滅火筒與警鐘系統的運作狀況，讓他們在註冊消防安全承辦商每12個月的定期法規檢查外，加強日常監督，如有設施損壞，可以及時發現、通報並安排維修。



鼓勵業界積極參與



盧長威說：「我們非常鼓勵物業管理公司安排員工接受培訓，由物業管理公司統籌及推行屋苑的防火及消防安全工作，並向居民宣傳有關資訊，前線人員則負責執行措施及日常巡查，達致相輔相成。



消防處在去年12月為約100名公共屋邨前線物業管理人員安排「樓宇應急先鋒」培訓。

為鼓勵物管業界參與，消防處已透過物業管理業監管局講座介紹該課程，並會持續與香港物業管理公司協會緊密合作推廣。消防處上月已率先為約100名公共屋邨前線物業管理人員安排培訓。

盧長威說：「新計劃亦會教授『社區應急先鋒』計劃內的基礎內容，包括自動心臟除顫器使用方法和心肺復甦法等，讓學員更全面地提高防災應急意識。」



物管協會：全力支持 新計劃助物管公司擔當消防安全「守門人」







香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，協會非常支持消防處推出新計劃，並會全力協助推動業界參與，協助他們堅守在大廈消防安全中擔當「守門人」的重要角色。



香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，協會將全力推動業界參與課程。

陳志球說：「物業管理人員有責任協助確保大廈的消防安全，這不僅是法例要求，也是持牌物業管理公司按物業管理業監管局訂立之《處理消防安全工作》操守守則下的最終責任。除了消防處巡查和註冊消防承辦商的定期法規檢查外，前線物業管理人員的專業配合亦非常重要。我們將全面推動持牌物管公司安排員工參與『樓宇應急先鋒』計劃課程。」

消防處透過物業管理業監管局講座介紹該課程。

陳志球認為，課程的「消防裝置常見問題識別」及「主動發現及消除火警隱患」等內容對前線人員極為實用。他說：「前線人員每日都會定時巡邏，對大廈設施位置瞭如指掌。如果他們具備消防設施基本保養知識，並掌握如何發現火警隱患，就可在設施故障或逃生途徑遭阻塞等情況下及時洞悉並糾正。加上若他們具備初步應急處理能力，在面對火災或意外時就不會手忙腳亂，這對降低傷亡及財物損失至關重要。」



建立全民參與消防安全文化

確保樓宇消防安全是一場持久戰，需要政府、物管業界與市民緊密協作。消防處期望透過「樓宇應急先鋒」計劃提高物業管理人員的安全意識，並向業主及住戶推廣，形成共同參與及協作的消防安全文化。





盧長威說：「我們希望大家能夠與消防處攜手做好防火工作，例如消除火警隱患，確保消防裝置及設備定期檢查，以及在火警發生時，能夠在確保自身安全的前提下使用消防裝置及設備控制火勢。這份全民參與的力量，將建立社區防火網絡，共同維持樓宇安全。



「樓宇應急先鋒」計劃報名方法：

電話: 2197 3600

電郵: [email protected]



本報記者