逾4000環球政商領袖參與亞洲金融論壇 首設「全球產業峰會」加強金融與產業深度融合

由特區政府及貿發局合辦的「第19屆亞洲金融論壇」今日（27日）圓滿結束，合共吸引來自超過60個國家及地區、超過4,000名金融及政商界領袖參與。兩日論壇匯聚超過150名財金官員、多邊組織領袖、金融機構及企業代表擔任演講嘉賓，並推出首屆「全球產業峰會」，加強金融與產業深度融合，以推動創新與經濟發展，為香港新一年在金融賦能下開創新局，注入強勁動力。

嘉賓就多個熱門議題踴躍交流

今屆論壇的多個環節，包括主題討論、專題午餐會、早餐會及專題工作坊等均座無虛席，嘉賓就多個熱門議題踴躍交流。在論壇首日的專題午餐會上，歐盟執委會前主席兼葡萄牙前總理、高盛國際顧問委員會主席若澤．曼努埃爾．巴羅佐（Dr José Manuel Barroso）就香港在推動區域合作中的關鍵角色，以及亞洲如何借鑑歐洲經驗深化經濟一體化發表主題演講。

財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽訂合作協議

在「討論環節 — 環球經濟展望」中，中國國際經濟交流中心資深專家委員朱民提到人民幣國際化將為香港帶來的機遇。於昨日（26日）論壇上，財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽訂合作協議，包括建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構、開拓實物基礎設施協同及市場互聯互通新途徑等。

貿發局主席馬時亨在「全球產業峰會」致辭時表示，「全球產業峰會」呼應今屆亞洲金融論壇強調「協力」與「共贏」的主題。香港匯聚全球頂尖企業，是連接中國內地與全球的重要雙向樞紐，既助力內地高增長的企業「走出去」，同時協助高增長的外資企業「引進來」內地市場。

論壇其後亦舉行亞洲金融論壇夥伴支援內地企業「出海」承諾儀式。峰會期間將舉辦多場主題論壇，聚焦企業拓展國際市場及吸引外資的最新機遇。「主題論壇 I — 中國內地企業走出去」匯聚多位知名企業領袖，探討在宏觀經濟格局的變動下，中國內地企業布局全球市場的策略、面臨的挑戰與新興的機遇。

即場投票了解未來科技趨勢及資產配置策略

峰會針對一系列高增長、高價值產業舉行多場討論環節，涵蓋「生物醫藥與醫療健康」、「新能源」、 「新消費」、「人工智能與科技」及「機械人」等主題，且嘉賓陣容鼎盛。論壇亦於不同環節進行即時投票，超過七成與會者對今年的全球經濟展望中性及樂觀，同時最多與會者認為在當前瞬息萬變的環球格局下，應優先發展人工智能及人工智能驅動的應用（51.2%），其次為能源轉型與可持續發展（20.3%）。

場內舉行逾800場對接 線上平台延續成果

論壇期間，貿發局與香港創業及私募投資協會繼續合辦 AFF Deal-making 環球投資項目對接，今屆獲280多名投資者、超過600個投資項目參與，共促成逾800場一對一會議，對接環球資金及投資項目。配對服務於論壇結束後將於1月28及29日（星期三及四）移師線上舉行，讓投資者及項目擁有者可透過網上平台繼續進行對接。

今年的「項目投資推介環節」重點展示香港多項具策略性的重要發展項目，包括推動跨界合作與產業升級的北部都會區發展、SKYTOPIA 香港國際機場「機場城市」，以及港深創新及科技園，相關機構代表到現場分享項目的最新進展與投資機遇。

四大焦點專區呈獻創新、綠色與投資新機遇

今屆論壇的四大焦點展區分別為FutureGreen專區、FintechHK初創專區、InnoVenture專區及全球投資機遇專區，共吸引約150家展商參與。論壇期間亦舉行兩場圓桌會議，「2026香港國際融資圓桌會議」匯聚來自海外及內地的企業高管，以及香港金融與專業服務界的領袖，共同探討如何應對不同行業的資金需求；「重點企業聚焦：香港機遇圓桌會議」為有意在香港設立或拓展業務的內地或海外重點企業，搭建與香港金融及專業服務供應商對接的平台。